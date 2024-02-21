Наводила ракетные удары по гражданским домам Харькова: задержана российская агентка

Служба безопасности разоблачила еще одну агентку российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары рф по гражданской инфраструктуре Харькова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что по ее наводке 23 января этого года около 22:00 рашисты обстреляли ракетами С-300 и Х-22 Киевский и Холодногорский районы города.

Тогда в результате вражеской атаки повреждения получили частные дома, учебное заведение и почтовое предприятие. Из-за разрушений пришлось выселить 16 мирных жителей, в том числе двух детей. Девять жителей областного центра получили тяжелые ранения.

После вражеской атаки российский агент должна была прибыть к месту "прилетов" для сбора информации о поврежденной инфраструктуре и пострадавших лиц. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу "на горячем", когда она проводила доразведку возле домов, которые обстреляли российские войска. У задержанной изъят телефон, который она использовала для скрытой фотофиксации и связи с оккупантами, - сообщили правоохранители.

Как установило расследование, фигуранткой является 34-летняя харьковчанка, которую агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству в начале этого года. Для коммуникации использовали анонимные чаты в мессенджере. После первых сеансов связи с оккупантами женщина получила от них "аванс" за дальнейшую разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Злоумышленница передавала захватчикам координаты наиболее густозаселенных районов города, а также отправляла геолокации зданий, которые, по ее мнению, могли использовать Силы обороны. Кроме того, она собирала разведданные о маршрутах перемещения подразделений ВСУ в направлении восточного фронта.

Чтобы собрать информацию, предательница пешком обходила территорию города и фиксировала украинские объекты на камеру собственного телефона. Для конспирации общения с агрессором фигурантка ежедневно удаляла "отчеты", которые отправляла в РФ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним

Служба безопасности Украины задержала жителя Кировоградской области, который шпионил за украинскими системами противовоздушной обороны и хотел присоединиться к российской ЧВК "вагнера", чтобы воевать против Украины.