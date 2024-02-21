Наводила ракетные удары по гражданским домам Харькова: задержана российская агентка

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  128564 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  145872 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  142135 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  178775 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  295015 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  325151 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  372938 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи от российских банков, попавших под санкции, из-за опасений относительно вторичных санкций США.

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Несколько крупнейших банков КНР перестали принимать платежи из рф

В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, обнаруженной в Полтавской области.

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В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине

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Данилов сказал, что россии не хватает ресурсов для нового наступления на Киев после того, как Украина ослабила российские войска за два года войны.

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех пограничных пунктах пропуска в ответ на блокаду польских фермеров на границе.

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Байден поручил помощникам по кампании сосредоточиться на "диких" комментариях Трампа - CNN

Байден поручил своим помощникам по предвыборной кампании более агрессивно сосредоточиться на провокационных комментариях Трампа, чтобы изобразить его непригодным для работы на посту.

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Байден поручил помощникам по кампании сосредоточиться на "диких" комментариях Трампа - CNN

Стягивают резервы: оккупанты готовят новые места базирования ближе к линии фронта - Андрющенко

Советник городского головы Мариуполя сообщил, что российские оккупанты готовят новые базы ближе к линии фронта на основе наблюдений за повышенной военной активностью и передвижением техники в регионе.

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Стягивают резервы: оккупанты готовят новые места базирования ближе к линии фронта - Андрющенко

Почти две недели бродил по лесу: в Черкасской области нашли мужчину, который уехал на авто и исчез в лесном массиве

39-летний мужчина, который исчез в Черкассах 7 февраля после того, как уехал на своем автомобиле, был найден живым и невредимым в лесу возле реки Ирдынь после длительных двухнедельных поисков с участием полиции, лесников, военных и неравнодушных граждан.

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Почти две недели бродил по лесу: в Черкасской области нашли мужчину, который уехал на авто и исчез в лесном массиве

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Украина запускает дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта в условиях блокады границы польскими протестующими.

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Украина запускает новый маршрут по Дунаю для увеличения экспорта в условиях блокады польской границы - Кубраков