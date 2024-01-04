Нацполиция открыла уже около 9 тысяч уголовных производств против уклонистов - Клименко
Киев • УНН
В Украине открыто около 9 000 уголовных дел за уклонение от призыва, из которых 2 600 направлено в суд.
Национальная полиция Украины открыла уже около девять тысяч уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации. Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
Он пояснил, что сначала в ТЦК СП должны составить протокол об административном правонарушении в отношении уклониста. Впоследствии, если этот человек меняет место жительства и уклоняется от мобилизации и службы в ВСУ, то работники ТЦК обращаются в Национальную полицию.
ТЦК сообщает об этом органы Национальной полиции и Национальная полиция в рамках уголовного производства расследует такие факты (уклонение от мобилизации - ред.) На сегодня около 9 тысяч уголовных производств (открыто - ред.). 2600 таких материалов направлено в суд. Это статья 336 Уголовного кодекса Украины. То есть мы вот пока работаем в рамках законодательства
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Дополнение
Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что в Украине нет усиленной мобилизации. По его словам, ТЦК сейчас проводят стандартные мероприятия оповещения населения, сама мобилизация продолжается без изменений с февраля 2022 года.
Напомним,
Украинские и молдавские правоохранители ликвидировали группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста из Украины.