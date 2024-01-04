Нацполіція відкрила вже близько 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів - Клименко
Київ • УНН
В Україні відкрито близько 9 000 кримінальних справ за ухилення від призову, з яких 2 600 направлено до суду.
Національна поліція України відкрила вже близько дев'ять тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від мобілізації. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
Деталі
Він пояснив, що спочатку у ТЦК СП повинні скласти протокол про адміністративне правопорушення щодо ухилянта. Згодом, якщо ця людина змінює місце проживання і ухиляється від мобілізації та служби у ЗСУ, то працівники ТЦК звертаються до Національної поліції.
ТЦК повідомляє про це органи Національної поліції і Національна поліція в рамках кримінального провадження розслідує такі факти (ухилення від мобілізації - ред.) На сьогодні близько 9 тисяч кримінальних проваджень (відкрито - ред.). 2600 таких матеріалів направлено до суду. Це стаття 336 Кримінального кодексу України. Тобто ми от поки працюємо в рамках законодавства
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Доповнення
Начальник служби звʼязків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що в Україні немає посиленої мобілізації. За його словами, ТЦК наразі проводять стандартні заходи оповіщення населення, сама мобілізація триває без змін з лютого 2022 року.
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