Нацполіція відкрила вже близько 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів - Клименко

Національна поліція України відкрила вже близько дев'ять тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від мобілізації. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

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Він пояснив, що спочатку у ТЦК СП повинні скласти протокол про адміністративне правопорушення щодо ухилянта. Згодом, якщо ця людина змінює місце проживання і ухиляється від мобілізації та служби у ЗСУ, то працівники ТЦК звертаються до Національної поліції.

ТЦК повідомляє про це органи Національної поліції і Національна поліція в рамках кримінального провадження розслідує такі факти (ухилення від мобілізації - ред.) На сьогодні близько 9 тисяч кримінальних проваджень (відкрито - ред.). 2600 таких матеріалів направлено до суду. Це стаття 336 Кримінального кодексу України. Тобто ми от поки працюємо в рамках законодавства