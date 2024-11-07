Насмехалась над украинцами, которые шли в укрытие, и восхваляла российские обстрелы: блогеру сообщено о подозрении
Киев • УНН
Женщина во время воздушной тревоги на киевском вокзале снимала видео, где насмехалась над людьми в укрытии и восхваляла агрессора. Прокуратура сообщила о подозрении за оправдание вооруженной агрессии рф.
Прокуратура сообщила о подозрении пророссийской блогерше, которая 7 октября в Киеве во время воздушной тревоги на камеру насмехалась над украинцами, которые направлялись в укрытия, и восхваляла российские обстрелы. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры жительнице Одесской области сообщено о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии рф против Украины, начатой в 2014 году, совершенном повторно (ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины)
Отмечается, что в октябре 2024 года, находясь на киевском железнодорожном вокзале во время воздушной тревоги, женщина опубликовала видео, которое содержало заявления, оправдывающие действия рф.
Также, по данным следствия, уроженка Донецкой области, используя собственный аккаунт в социальной сети Тик-Ток, распространяла материалы в поддержку государства-агрессора.
Кроме того, было установлено, что в прошлом году женщина размещала видео, которое сопровождалось музыкой и текстом "для меня россия мама", а на лице она нарисовала карту так называемых "лднр".
Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что высказывания подозреваемой в опубликованных видео содержат отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также глорифицируют лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины и оправдывают временную оккупацию части территории Украины
Напомним
7 октября полиция задержала женщину за восхваление российского агрессора на столичном вокзале во время воздушной тревоги, уроженка Донецкой области 2001 года рождения была обнаружена благодаря видео в соцсетях.
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