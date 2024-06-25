Системные нарушения прав человека на ТОТ Крыма с 2014 года доказаны - в Европейском суде удовлетворили иск полностью. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, передает УНН.

Европейский суд по правам человека огласил решение по межгосударственному делу "Украина против России" по Крыму. Иск удовлетворили полностью! Единогласно! - отметил Омбудесман Дмитрий Лубинец.

Детали

Украина подала первую жалобу в 2014 году, следующие были поданы в 2015 и 2018 годах соответственно.

Сейчас Украина доказала существование системных нарушений прав человека на ВОТ Крыма с 2014 года.

А именно:

незаконные задержания украинцев и крымских татар на полуострове;

принудительная паспортизация граждан Украины;

запрет мирных собраний и протестов;

дискриминация крымских татар;

нарушение прав политзаключенных, жестокое обращение с ними и другие.

Это решение - доказательство того, что РФ подло врет о соблюдении прав человека в оккупированном Крыму! Также это один из шагов на пути привлечения виновных к ответственности и восстановления справедливости! - подчеркнул Лубинец.

Напомним,

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня объявил решение по существу в первом межгосударственном деле "Украина против России (относительно Крыма)", сообщили в ЕСПЧ. Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала рф ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь.