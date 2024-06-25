Порушення прав людини доведено: Омбудесман відреагував на рішення Європейського суду щодо рф та Криму

Системні порушення прав людини на ТОТ Криму з 2014 року доведено, - у Європейському суді задовольнили позов повністю. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини, передає УНН.

Деталі

Україна подала першу скаргу у 2014 році, наступні були подані у 2015 та 2018 роках відповідно.

Наразі Україна довела існування системних порушень прав людини на ТОТ Криму з 2014 року.

А саме: незаконні затримання українців та кримських татар на півострові; примусова паспортизація громадян України; заборона мирних зібрань та протестів; дискримінація кримських татар; порушення прав політвʼязнів, жорстокого поводження з ними та інші.

Це рішення – доказ того, що РФ підло бреше про дотримання прав людини в окупованому Криму! Також це один із кроків на шляху притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості!