Порушення прав людини доведено: Омбудесман відреагував на рішення Європейського суду щодо рф та Криму
Київ • УНН
Уповноважений Верховної Ради з прав людини прокоментував рішення Європейського суду, зазначивши, що порушення прав людини на ТОТ Криму доведені. Омбудсман також заявив, що це один із кроків на шляху притягнення винних до відповідальності.
Системні порушення прав людини на ТОТ Криму з 2014 року доведено, - у Європейському суді задовольнили позов повністю. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини, передає УНН.
Європейський суд з прав людини оголосив рішення у міждержавній справі "Україна проти Росії" щодо Криму. Позов задовольнили повністю! Одноголосно!
Деталі
Україна подала першу скаргу у 2014 році, наступні були подані у 2015 та 2018 роках відповідно.
Наразі Україна довела існування системних порушень прав людини на ТОТ Криму з 2014 року.
А саме: незаконні затримання українців та кримських татар на півострові; примусова паспортизація громадян України; заборона мирних зібрань та протестів; дискримінація кримських татар; порушення прав політвʼязнів, жорстокого поводження з ними та інші.
Це рішення – доказ того, що РФ підло бреше про дотримання прав людини в окупованому Криму! Також це один із кроків на шляху притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості!
Нагадаємо
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) сьогодні оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі "Україна проти росії (щодо Криму)", повідомили у ЄСПЛ. Це рішення є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь.