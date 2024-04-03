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Народная артистка Украины приговорена к 10 годам заключения за коллаборационизм
Народная артистка Украины приговорена к 10 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами в Херсоне.
Украина призвала отстранить российских борцов от квалификационных турниров на Олимпиаду
Министерство молодежи и спорта, НОК Украины и Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщили о российских спортсменах, которые поддерживают войну в Украине, но были допущены к отборочным соревнованиям к Олимпиаде-2024, призвав принять меры по недопущению их участия из-за нарушения условий нейтралитета.
рф понимает только такой язык: президент Финляндии об ударах по НПЗ
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что те, кто атакует нефтеперерабатывающие заводы в россии, знают, что они делают, и делают это умело, поскольку россия понимает только язык власти и силы, а не дипломатии.
Государственную ипотеку в этом году взяли около 2300 семей, треть из них - под 7%
С начала 2024 года украинцы взяли почти 2300 кредитов на квартиры и 50 на частные дома на общую сумму почти 4 миллиарда гривен по программе "єОселя".
Греция согласовала закупку 35 вертолетов Blackhawk у США
Греция одобрила закупку 35 вертолетов UH-60M Blackhawk у Lockheed Martin Corp. за 1,15 миллиарда евро в рамках плана модернизации своих вооруженных сил.
Еще семеро детей выехали с временно оккупированных территорий - Лубинец
Еще семеро детей и их семьи вернулись из оккупированных Россией территорий Запорожской и Херсонской областей на подконтрольную Украине территорию.
Союзники рф призывают ЕС не конфисковывать российские активы для Украины
Страны, симпатизирующие россии, в частном порядке призывают ЕС не конфисковывать замороженные российские государственные активы на сумму более 200 миллиардов евро для помощи в восстановлении Украины, опасаясь, что это может создать прецедент для конфискации их собственных активов.
За последние сутки в Украине зафиксировано 454 пожара в природных экосистемах - ГСЧС
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 454 пожара в природных экосистемах на общей площади более 342 га, в результате чего общее количество пожаров с начала года составило 8 590.
Вооруженные силы Израиля: авиаудар, в результате которого погибли гуманитарные работники в Газе - серьезная ошибка
Вооруженные силы Израиля заявили, что их авиаудар, в результате которого погибли семь работников гуманитарной службы в Газе, был "серьезной ошибкой".
Военные защищают границы - благотворители заботятся о здоровье их детей: почему это важно для семей военных
Военные защищают границы - благотворители заботятся о здоровье их детей: почему это важно для семей военных.