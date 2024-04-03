Народная артистка Украины приговорена к 10 годам заключения за коллаборационизм

Народная артистка Украины, которая пошла на сотрудничество с врагом в оккупированном Херсоне, приговорена к 10 годам заключения за коллаборационизм. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Ривненской областной прокуратуры в суде доказали вину народной артистки Украины, которой инкриминировали коллаборационную деятельность (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Она заочно приговорена к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в сфере культуры сроком 12 лет и с конфискацией имущества, - говорится в сообщении.

Детали

Прокуроры доказали, что жительница Херсона, которая более 20 лет работала в местном театре и получила звание "Народной артистки Украины", после оккупации города пошла на сотрудничество с врагом.

Отмечается, что сначала ее назначили директором двух музыкальных школ, а позже она возглавила еще и так называемый "Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр" в Геническе.

Со своей стороны артистка занимается пропагандистской деятельностью и активно участвует в "культурных" мероприятиях, которые организует враг. В частности, она выступала в сопровождении "хора войск национальной гвардии Российской Федерации" во время концерта, посвященного "вхождению в состав РФ новых территорий" Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Поскольку осужденная сейчас находится на неподконтрольной Украине территории, срок отбытия основного наказания будет считаться с момента ее задержания.

Напомним

Коллаборантке из Херсона грозит 15 лет лишения свободы и конфискация имущества за незаконную выдачу паспортов и содействие принудительной депортации украинцев во время российской оккупации.