Нападение в Амстердаме: украинцу инкриминируют покушение на убийство с терроризмом
Киев • УНН
30-летнего украинца подозревают в совершении ножевых ранений возле площади Дам в Амстердаме. Его подозревают в покушении на убийство с террористическим умыслом.
Обвинение подозревает 30-летнего подозреваемого в совершении ножевых ранений в Амстердаме в пяти покушениях на убийство или непредумышленном убийстве с террористическим умыслом.
Передает УНН со ссылкой на Nu.nl и прокуратуру Нидерландов (OM).
30-летний украинец, подозреваемый в нанесении ножевых ранений пятерым людям возле площади Дам в Амстердаме в прошлый четверг, привлекается к ответственности по пяти пунктам покушения на убийство или непредумышленное убийство с террористическим умыслом. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов (OM) в своем заявлении во вторник, 1 марта, во второй половине дня.
Как отмечается, подозреваемого 30-летнего украинца доставили к следователю. Суд решил, что мужчина будет оставаться под стражей еще как минимум две недели.
Генпрокуратура Нидерландов подозревает украинца в террористическом акте.
Подозреваемый ранил пятерых людей среди бела дня в очень оживленном месте
Несмотря на другие подозрения, в целом все сценарии остаются открытыми, информирует нидерландское ежедневное издание со ссылкой на прокуратуру.
Все расследуется
Напомним
В Амстердаме 27 марта произошло ножевое нападение, в результате которого пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии.
Полиция Амстердама установила личность мужчины, подозреваемого в нападении с ножом на пятерых людей. Им оказался 30-летний украинец из Донецкой области, мотивы преступления пока неизвестны.