Нападение в Амстердаме: украинцу инкриминируют покушение на убийство с терроризмом

Обвинение подозревает 30-летнего подозреваемого в совершении ножевых ранений в Амстердаме в пяти покушениях на убийство или непредумышленном убийстве с террористическим умыслом.

Передает УНН со ссылкой на Nu.nl и прокуратуру Нидерландов (OM).

30-летний украинец, подозреваемый в нанесении ножевых ранений пятерым людям возле площади Дам в Амстердаме в прошлый четверг, привлекается к ответственности по пяти пунктам покушения на убийство или непредумышленное убийство с террористическим умыслом. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов (OM) в своем заявлении во вторник, 1 марта, во второй половине дня.

Как отмечается, подозреваемого 30-летнего украинца доставили к следователю. Суд решил, что мужчина будет оставаться под стражей еще как минимум две недели.

Генпрокуратура Нидерландов подозревает украинца в террористическом акте.

Подозреваемый ранил пятерых людей среди бела дня в очень оживленном месте - сказал пресс-офицер прокуратуры в Амстердаме.

Несмотря на другие подозрения, в целом все сценарии остаются открытыми, информирует нидерландское ежедневное издание со ссылкой на прокуратуру.

Все расследуется - добавляют правоохранители.

Напомним

В Амстердаме 27 марта произошло ножевое нападение, в результате которого пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Полиция Амстердама установила личность мужчины, подозреваемого в нападении с ножом на пятерых людей. Им оказался 30-летний украинец из Донецкой области, мотивы преступления пока неизвестны.