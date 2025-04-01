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Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

Київ • УНН

 • 27890 перегляди

30-річного українця підозрюють у скоєнні ножових поранень біля площі Дам в Амстердамі. Його підозрюють у замаху на вбивство з терористичним умислом.

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

Обвинувачення підозрює 30-річного підозрюваного у скоєнні ножових поранень в Амстердамі у п'яти замахах на вбивство або ненавмисному вбивстві з терористичним умислом.

Передає УНН із посиланням на Nu.nl та прокуратуру Нідерландів (OM).

30-річний українець, якого підозрюють у нанесенні ножових поранень п'ятьом людям біля площі Дам в Амстердамі минулого четверга, притягається до відповідальності за п'ятьма пунктами замаху на вбивство або ненавмисне вбивство з терористичним умислом. Про це повідомила прокуратура Нідерландів (OM) у своїй заяві у вівторок, 1 березня, у другій половині дня.

Як зазначається, підозрюваного 30-річного українця, доставили до слідчого. Суд вирішив, що чоловік залишатиметься під вартою ще щонайменше два тижні.

Генпрокуратура Нідерландів підозрює українця в терористичному акті.

Підозрюваний поранив п'ятьох людей серед білого дня в дуже жвавому місці

- сказав прес-офіцер прокуратури в Амстердамі.

Попри інші підозри, загалом всі сценарії залишаються відкритими, інформує нідерландське щоденне видання із посиланням на прокуратуру.

Все розслідується

- додають правоохоронці. 

Нагадаємо

В Амстердамі 27 березня стався ножовий напад, внаслідок якого постраждало п'ятеро людей, двоє з них у важкому стані. 

Поліція Амстердама встановила особу чоловіка, підозрюваного у нападі з ножем на п'ятьох людей. Ним виявився 30-річний українець з Донецької області, мотиви злочину поки невідомі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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