Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом
Київ • УНН
30-річного українця підозрюють у скоєнні ножових поранень біля площі Дам в Амстердамі. Його підозрюють у замаху на вбивство з терористичним умислом.
Обвинувачення підозрює 30-річного підозрюваного у скоєнні ножових поранень в Амстердамі у п'яти замахах на вбивство або ненавмисному вбивстві з терористичним умислом.
Передає УНН із посиланням на Nu.nl та прокуратуру Нідерландів (OM).
30-річний українець, якого підозрюють у нанесенні ножових поранень п'ятьом людям біля площі Дам в Амстердамі минулого четверга, притягається до відповідальності за п'ятьма пунктами замаху на вбивство або ненавмисне вбивство з терористичним умислом. Про це повідомила прокуратура Нідерландів (OM) у своїй заяві у вівторок, 1 березня, у другій половині дня.
Як зазначається, підозрюваного 30-річного українця, доставили до слідчого. Суд вирішив, що чоловік залишатиметься під вартою ще щонайменше два тижні.
Генпрокуратура Нідерландів підозрює українця в терористичному акті.
Підозрюваний поранив п'ятьох людей серед білого дня в дуже жвавому місці
Попри інші підозри, загалом всі сценарії залишаються відкритими, інформує нідерландське щоденне видання із посиланням на прокуратуру.
Все розслідується
Нагадаємо
В Амстердамі 27 березня стався ножовий напад, внаслідок якого постраждало п'ятеро людей, двоє з них у важкому стані.
Поліція Амстердама встановила особу чоловіка, підозрюваного у нападі з ножем на п'ятьох людей. Ним виявився 30-річний українець з Донецької області, мотиви злочину поки невідомі.