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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 07:25  •  20810 просмотра

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Налоговая проверка банка "Конкорд" длится больше года из-за возможной фальсификации результатов. Акционеры утверждают, что сумму штрафа незаконно увеличили с 700 тыс. до 392 млн грн по указанию Даниила Гетманцева.

Налоговая проверка банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, продолжается уже более года и до сих пор не завершена. Такая задержка вызывает серьезные вопросы относительно прозрачности и объективности действий налоговых органов, пишет УНН.

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве лицензии у банка "Конкорд" 1 августа 2023 года, после чего началась процедура его ликвидации. Согласно законодательству, в таких случаях обязательной является налоговая проверка, которая обычно длится несколько месяцев. Однако в случае с "Конкордом" проверка затянулась более чем на год.

На самом деле первая проверка, как и полагается, длилась три месяца. По ее результатам налоговики составили акт на 700 тысяч гривен. Однако, по словам совладелицы банка "Конкорд" Елены Соседки, глава Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заставил увеличить сумму штрафа в акте до почти 400 миллионов гривен.

Мы знаем, что по ее результатам (по результатам первой налоговой проверки - ред.) был составлен акт на сумму 700 тысяч гривен, к которому по личному указанию главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева незаконно дорисовали 392 млн грн, а почему не миллиард, не 3 или 10 миллиардов?",

- отметила совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка.

Таким образом, как утверждают акционеры банка, результаты первой налоговой проверки были сфальсифицированы Ликвидатор банка, назначенный Фондом гарантирования вкладов физических лиц, также не согласился с актом проверки и подал свои возражения, после чего была назначена дополнительная проверка. Эта проверка до сих пор продолжается, что, по мнению экспертов, свидетельствует о сознательном затягивании процесса со стороны налоговых органов, ведь есть разумные сроки проведения аудита.

Не исключено, что длительная задержка проверки в случае с "Конкордом" может быть связана с опасениями налоговиков быть привлеченными к ответственности за фальсификацию результатов аудита. Ведь за нарушения их могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности.

В случае, если суд установит факт необоснованного начисления, он может взыскать с налоговой судебные издержки, расходы на правовую помощь и моральный ущерб. К самим работникам может быть применено дисциплинарное взыскание,

рассказал  УНН  президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский.

В то же время адвокат Александр Байдык отметил, что налоговики могут отвечать и по Уголовному кодексу Украины.

Если подделка документов произошла - это может быть и уголовная ответственность, если просто ошибка - административная. Все зависит от того, какой ущерб нанесен потерпевшему. Если налоговики это все (акт проверки - ред.) подделали - это будет однозначно уголовная ответственность, если они что-то там неправильно посчитали - административная,

- пояснил юрист.

Единственным способом заставить налоговые органы завершить проверку, по мнению юристов, является обращение в суд. Суд может обязать налоговиков завершить проверку в определенные сроки и обеспечить прозрачность и объективность процесса. Это не только ускорит процесс ликвидации банка, но и станет важным шагом в восстановлении доверия к налоговой системе страны.

Должна действовать процедура верховенства права: есть порядок, предусмотренный законом, вы должны придерживаться. Вы не придерживаетесь этого порядка - заинтересованные лица, права или интересы которых нарушаются, - должны обращаться в суд. К большому сожалению прокурорский надзор за соблюдением законов при Петре Алексеевиче (Порошенко - ред.) был отменен, поэтому сегодня одно: суд. А там, к сожалению, процедура такова, что там долго надо ждать решения судов, потому что суды сегодня переполнены, вакансий масса не заполненных, поэтому конечно судебный порядок защиты прав в Украине ограничен к сожалению,

- отметил в комментарии  УНН  бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов у финучреждения хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Добавим

Акционеры "Конкорда" обжаловали в суде решение Национального банка Украины о выводе банка с рынка. Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение НБУ об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Однако украинское законодательство выписано таким образом, что процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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