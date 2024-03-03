Наезд на пешеходов в Польше: среди пострадавших - шестеро украинцев
Киев • УНН
Автомобиль въехал в толпу в Щецине, Польша, ранив 20 человек, в том числе 6 украинцев. 33-летний водитель, который 4 года проходил психиатрическое лечение, был обвинен в покушении на убийство и побеге с места преступления.
Среди 20 раненых в результате въезда автомобиля в толпу в польском городе Щецина в пятницу, 1 марта, есть шесть украинцев. Об этом заявил воевода Западнопоморского воеводства Адам Рудавский, передает УНН со ссылкой на Gаzeta Wyborcza.
У нас всего 20 пострадавших в возрасте от пяти лет до 62 лет. Среди раненых - шестеро детей, шестеро граждан Украины
По его словам, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, четверо - в тяжелом.
Все, что пока что известно о виновнике происшествия - это то, что он уже четыре года находится на психиатрическом лечении. Он не находился под воздействием алкоголя или наркотиков.
В субботу прокурор выдвинул мужчине четыре обвинения: покушение на убийство нескольких лиц, причинение катастрофы на наземном транспорте, побег с места ДТП и причинение телесных повреждений.
Напомним
В Польше 33-летний водитель наехал на группу пешеходов. Виновник ДТП попытался скрыться, но через несколько минут 33-летний поляк был задержан.
Наезд на пешеходов в Польше: среди пострадавших - шестеро украинцев
Автомобиль въехал в толпу в Щецине, Польша, ранив 20 человек, в том числе 6 украинцев. 33-летний водитель, который 4 года проходил психиатрическое лечение, был обвинен в покушении на убийство и побеге с места преступления.
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