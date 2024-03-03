Наезд на пешеходов в Польше: среди пострадавших - шестеро украинцев

Среди 20 раненых в результате въезда автомобиля в толпу в польском городе Щецина в пятницу, 1 марта, есть шесть украинцев. Об этом заявил воевода Западнопоморского воеводства Адам Рудавский, передает УНН со ссылкой на Gаzeta Wyborcza.

У нас всего 20 пострадавших в возрасте от пяти лет до 62 лет. Среди раненых - шестеро детей, шестеро граждан Украины - заявил Рудавский.

По его словам, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, четверо - в тяжелом.

Все, что пока что известно о виновнике происшествия - это то, что он уже четыре года находится на психиатрическом лечении. Он не находился под воздействием алкоголя или наркотиков.

В субботу прокурор выдвинул мужчине четыре обвинения: покушение на убийство нескольких лиц, причинение катастрофы на наземном транспорте, побег с места ДТП и причинение телесных повреждений.

Напомним

В Польше 33-летний водитель наехал на группу пешеходов. Виновник ДТП попытался скрыться, но через несколько минут 33-летний поляк был задержан.