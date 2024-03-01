У Польщі водій наїхав на пішоходів, поранивши 19 осіб
Київ • УНН
33-річний поляк наїхав на групу пішоходів на переході в Щецині, травмувавши 19 осіб, деякі з яких були серйозно поранені. Чоловік затриманий поліцією.
У Польщі 33-річний водій наїхав на групу пішоходів, постраждало 19 осіб.
Про це повідомляє Wiadomości, передає УНН.
Деталі
Сьогодні на переході Плац Родла у польському Щецині легковий автомобіль наїхав на групу пішоходів, в результаті чого щонайменше 19 осіб отримали поранення.
За інформацією пожежної служби, серед постраждалих є люди з тяжкими ушкодженнями.
Винуватець ДТП спробував втекти, але за кілька хвилин 33-річний поляк був затриманий.
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Поліція розпочала розслідування цього інциденту.
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