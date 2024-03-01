В Польше водитель наехал на пешеходов, ранив 19 человек

В Польше 33-летний водитель наехал на группу пешеходов, пострадало 19 человек.

Об этом сообщает Wiadomości, передает УНН.

Детали

Сегодня на переходе Плац Родла в польском Щецине легковой автомобиль наехал на группу пешеходов, в результате чего по меньшей мере 19 человек получили ранения.

По информации пожарной службы, среди пострадавших есть люди с тяжелыми повреждениями.

Виновник ДТП попытался скрыться, но через несколько минут 33-летний поляк был задержан.

Добавим

Полиция начала расследование этого инцидента.

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