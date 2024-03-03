Наїзд на пішоходів у Польщі: серед постраждалих - шестеро українців
Київ • УНН
Автомобіль в'їхав у натовп у Щецині, Польща, поранивши 20 людей, у тому числі 6 українців. 33-річний водій, який 4 роки проходив психіатричне лікування, був звинувачений у замаху на вбивство і втечі з місця злочину.
Серед 20 поранених внаслідок в’їзду автомобіля у натовп у польському місті Щецина у п'ятницю, 1 березня, є шість українців. Про це заявив воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський, передає УНН із посиланням на Gаzeta Wyborcza.
У нас загалом 20 постраждалих віком від п'яти років до 62 років. Серед поранених - шестеро дітей, шестеро громадян України
За його словами, двоє потерпілих перебувають у критичному стані, четверо - у важкому.
Все, що поки що відомо про винуватця події - це те, що він вже чотири роки перебуває на психіатричному лікуванні. Він не перебував під впливом алкоголю або наркотиків.
У суботу прокурор висунув чоловікові чотири звинувачення: замах на вбивство кількох осіб, спричинення катастрофи на наземному транспорті, втеча з місця ДТП і заподіяння тілесних ушкоджень.
Нагадаємо
У Польщі 33-річний водій наїхав на групу пішоходів. Винуватець ДТП спробував втекти, але за кілька хвилин 33-річний поляк був затриманий.