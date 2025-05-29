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Надеяться на демобилизацию пока не стоит – Вениславский

Киев • УНН

 • 366 просмотра

В условиях увеличения мобилизационного ресурса россии говорить о принятии закона о демобилизации пока не стоит. россия мобилизует 50 тыс. человек ежемесячно, Украина – 25-27 тыс.

Надеяться на демобилизацию пока не стоит – Вениславский

Говорить о том, что в ближайшее время будет принят закон о демобилизации или об освобождении от военной службы отдельных категорий лиц, пока не стоит. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга в четверг, передает корреспондент УНН.

В условиях той реальной ситуации, которую мы сейчас имеем, когда россия постоянно увеличивает свой мобилизационный ресурс, увеличивает численность вооруженных сил, привлекает как путем призыва, так и через различные мотивационные мероприятия значительно большее количество людей, когда количество даже оккупационных войск, которые на территории временно оккупированных территориях Украины увеличивается фактически на 15-20%, по сравнению с прошлым годом, то говорить о том, что в ближайшее время будет принят закон о демобилизации или об освобождении от военной службы отдельных категорий лиц, я думаю, не нужно быть чрезмерно оптимистичным в этом направлении. Я думаю, что в ближайшее время этого вряд ли стоит ожидать 

- сказал Вениславский.

Дополнение

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россияне мобилизуют 50 тыс. человек ежемесячно, предлагая им по 10 тыс. долларов. В то же время, по словам Президента, Украина мобилизует по 25-27 тыс. человек.

Напомним

В Верховной Раде рассматривают вопрос возможности повысить до 23-24 лет возрастной предел для разрешения на выезд военнообязанных мужчин за границу.

Павел Башинский

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