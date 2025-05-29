Сподіватися на демобілізацію поки не варто – Веніславський
Київ • УНН
В умовах збільшення мобілізаційного ресурсу росії говорити про ухвалення закону про демобілізацію поки не варто. росія мобілізує 50 тис. людей щомісяця, Україна – 25-27 тис.
Говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб, поки не варто. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.
В умовах тієї реальної ситуації, яку ми зараз маємо, коли росія постійно збільшує свій мобілізаційний ресурс, збільшує чисельність збройних сил, залучає як шляхом призову, так і через різні мотиваційні заходи значно більшу кількість людей, коли кількість навіть окупаційних військ, які на території тимчасово окупованих територіях України збільшується фактично на 15-20%, у порівнянні з минулим роком, то говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб, я думаю, не потрібно бути надмірно оптимістичним у цьому напрямку. Я думаю, що найближчим часом цього навряд чи варто очікувати
Доповнення
Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіяни мобілізують 50 тис. людей щомісяця, пропонуючи їм по 10 тис. доларів. Водночас, за словами Президента, Україна мобілізує по 25-27 тис. людей.
Нагадаємо
У Верховній Раді розглядають питання можливості підвищити до 23-24 років вікової межі для дозволу на виїзд військовозобов’язаних чоловіків за кордон.