Сподіватися на демобілізацію поки не варто – Веніславський

Говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб, поки не варто. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.

В умовах тієї реальної ситуації, яку ми зараз маємо, коли росія постійно збільшує свій мобілізаційний ресурс, збільшує чисельність збройних сил, залучає як шляхом призову, так і через різні мотиваційні заходи значно більшу кількість людей, коли кількість навіть окупаційних військ, які на території тимчасово окупованих територіях України збільшується фактично на 15-20%, у порівнянні з минулим роком, то говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб, я думаю, не потрібно бути надмірно оптимістичним у цьому напрямку. Я думаю, що найближчим часом цього навряд чи варто очікувати - сказав Веніславський.

Доповнення

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіяни мобілізують 50 тис. людей щомісяця, пропонуючи їм по 10 тис. доларів. Водночас, за словами Президента, Україна мобілізує по 25-27 тис. людей.

Нагадаємо

У Верховній Раді розглядають питання можливості підвищити до 23-24 років вікової межі для дозволу на виїзд військовозобов’язаних чоловіків за кордон.