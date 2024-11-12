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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной сбили 46 из 110 вражеских дронов: что известно о последствиях атаки рф

Над Украиной сбили 46 из 110 вражеских дронов: что известно о последствиях атаки рф

Киев  •  УНН

09:43 • 9368 просмотра

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россия атаковала Украину 110 дронами и тремя ракетами. Силы ПВО сбивали вражеские цели в 10 областях.

россия ночью атаковала Украину 110 беспилотниками, ракетами С-300 и Х-59/69. Силы ПВО сбили 46 дронов в 10 областях, 60 потеряно, а 2 полетели в беларусь, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 ноября (с 21.00 11 ноября) противник нанес удар по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области - рф, атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Курской области - рф по Черниговской области, управляемыми авиабомбами по Сумской и Харьковской области, а также 110-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 46-ти БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях. 60 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, два российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси

- сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

Что известно о последствиях

Киевская область

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что Киевщина подверглась очередной массированной ночной атака врага с помощью БпЛА. "Тревога продолжалась 9 часов. В области активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют. В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 10 частных домов, гаражное помещение, 1 авто, заборы, дорожное полотно. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли", - рассказал Кравченко в соцсетях, добавив, что областная администрация совместно с районом и громадой окажет всю необходимую помощь владельцам поврежденного жилья для восстановления.

Черкасская область

"По предварительным данным, в пределах нашей территории уничтожено 12 "шахедов". В одном случае из-за падения вражеской цели загорелась сухая трава. В другом - взрывной волной повреждены окна предприятия. Самое главное - обошлось без пострадавших", - сообщил в соцсетях глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Сумская область

Сумская ОВА сообщила в соцсетях, что ночью и утром зафиксирован удар БПЛА типа "Герань-2" (1 взрыв) в Николаевской сельской громаде, удар БПЛА типа "Герань-2" (1 взрыв) в Ахтырской громаде.

Как сообщили в Госпогранслужбе, вчера, во время очередной атаки на Украину дронами, на Сумщине пограничники совместно с военнослужащими других составляющих Сил обороны сбили вражеский ударный беспилотный летательный аппарат типа "шахед" (герань-2).

Как сообщили в ОК "Север", в ночь на 12 ноября 2024 года над зоной ответственности ОТГ "Северск" сбито 7 вражеских БпЛА. Из них 6 уничтожено силами и средствами ОТГ "Северск", 1 - силами и средствами воздушного командования. 

Днепропетровская область

Как сообщил в эфире телемарафона глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, область российские оккупанты ночью пытались атаковать "шахедами", "но благодаря труду наших ПВОшников наши люди спали спокойно".

Николаевская область

По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима в соцсетях, в ночь на 12 ноября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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