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Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе
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Над российскими регионами ПВО оккупантов отражала атаку десятков беспилотников

Киев • УНН

 • 436 просмотра

российские силы ПВО сообщили о сбитии более 60 БПЛА в различных областях, включая 10 на подлете к москве. Дроны также были обнаружены над оккупированным Крымом.

Над российскими регионами ПВО оккупантов отражала атаку десятков беспилотников

В рф силы противовоздушной обороны были задействованы в противодействии дронам: по официальным данным, на которые ссылаются росСМИ, в ряде областей было сбито более 60 БПЛА, при этом на подлете к столице россии - 10, передает УНН.

Детали

БПЛА самолетного типа над территориями, по данным минобороны рф, были обнаружены над территориями брянской, белгородской, калужской, тульской, орловской, курской областей, а также Московского региона.

В частности мэр москвы сергей собянин в своем Telegram-канале заявил, что десятый БПЛА был сбит на подлете к столице рф.

Захватчики сообщают также об обнаружении БПЛА над территорией оккупированного россией Крыма.

Напомним

В течение 7 июня украинские защитники ликвидировали 1120 российских военных, уничтожили самолет и 7 крылатых ракет.

В Запорожской области враг атаковал FPV-дроном частный дом. В результате атаки был ранен 63-летний мужчина, дом сгорел полностью.

Удар КАБами по Харькову: количество жертв возросло, в реанимации двое в тяжелом состоянии08.06.25, 00:24 • 2368 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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