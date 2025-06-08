Над российскими регионами ПВО оккупантов отражала атаку десятков беспилотников

В рф силы противовоздушной обороны были задействованы в противодействии дронам: по официальным данным, на которые ссылаются росСМИ, в ряде областей было сбито более 60 БПЛА, при этом на подлете к столице россии - 10, передает УНН.

Детали

БПЛА самолетного типа над территориями, по данным минобороны рф, были обнаружены над территориями брянской, белгородской, калужской, тульской, орловской, курской областей, а также Московского региона.

В частности мэр москвы сергей собянин в своем Telegram-канале заявил, что десятый БПЛА был сбит на подлете к столице рф.

Захватчики сообщают также об обнаружении БПЛА над территорией оккупированного россией Крыма.

Напомним

В течение 7 июня украинские защитники ликвидировали 1120 российских военных, уничтожили самолет и 7 крылатых ракет.

В Запорожской области враг атаковал FPV-дроном частный дом. В результате атаки был ранен 63-летний мужчина, дом сгорел полностью.

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