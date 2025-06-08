Над російськими регіонами ППО окупантів відбивала атаку десятків безпілотників

У рф сили протиповітряної оборони були задіяні у протидіям дронів: за офіційними даним, на які посилаються росЗМІ, у низці областей було збито понад 60 БПЛА, при цьому на підльоті до столиці росії - 10, передає УНН.

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БПЛА літакового типу над територіями, за даними міноборони рф, були виявлені над територіями брянської, бєлгородської, калузької, тульської, орловської, курської областей, а також Московського регіону.

Зокрема мер москви сергій собянін у своєму Telegram-каналі заявив, що десятий БПЛА було збито на підльоті до столиці рф.

Загарбники повідомляють також про виявлення БПЛА над територією окупованого росією Криму.

Нагадаємо

Протягом 7 червня українські захисники ліквідували 1120 російських військових, знищили літак та 7 крилатих ракет.

У Запорізькій області ворог атакував FPV-дроном приватний будинок. Внаслідок атаки було поранено 63-річного чоловіка, будинок згорів повністю.

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