Над російськими регіонами ППО окупантів відбивала атаку десятків безпілотників
Київ • УНН
російські сили ППО повідомили про збиття понад 60 БПЛА у різних областях, включаючи 10 на підльоті до москви. Дрони також були виявлені над окупованим Кримом.
У рф сили протиповітряної оборони були задіяні у протидіям дронів: за офіційними даним, на які посилаються росЗМІ, у низці областей було збито понад 60 БПЛА, при цьому на підльоті до столиці росії - 10, передає УНН.
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БПЛА літакового типу над територіями, за даними міноборони рф, були виявлені над територіями брянської, бєлгородської, калузької, тульської, орловської, курської областей, а також Московського регіону.
Зокрема мер москви сергій собянін у своєму Telegram-каналі заявив, що десятий БПЛА було збито на підльоті до столиці рф.
Загарбники повідомляють також про виявлення БПЛА над територією окупованого росією Криму.
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