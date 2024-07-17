Киев • УНН
Директор Секретной службы Кимберли Читл взяла на себя ответственность за инцидент покушения на бывшего президента Трампа, но отказалась уходить в отставку, несмотря на призывы лидера большинства членов Палаты представителей.
Лидер большинства в Палате представителей США Стив Скэлис призывает директора Секретной службы Кимберли Читл уйти в отставку. Однако она в своем заявлении сообщила, что будет принимать "полное участие" в расследовании, оставаясь на своем посту.
Пишет УНН со ссылкой на ABC News, The Hill и El Nacional.
Детали
Директор Секретной службы США Кимберли Читл взяла на себя ответственность за субботнюю атаку на Дональда Трампа.
Вся ответственность лежит на мне. Я — директор Секретной службы, и мне нужно убедиться, что мы проводим проверку и выделяем необходимые ресурсы нашему персоналу
Кроме того Кимберли Читл заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на критику. Ранее лидер большинства в палате представителей Стив Скэлиз (партия Республиканцев) призвал директора Секретной службы уйти в отставку в связи с покушением на бывшего президента Трампа на митинге в субботу 13 июля.
Читл также ответила на сообщения о том, что подозреваемого видели и опознали как потенциально подозрительного до того, как он открыл огонь, заявив, что между этим моментом и стрельбой прошел "очень короткий промежуток времени".
У меня пока нет всех подробностей, но это был очень короткий промежуток времени. Поиск этого человека, его обнаружение, идентификация и, в конечном счете, его нейтрализация заняли очень короткий промежуток времени, и это очень усложняет дело
Читл также сообщила, что местным властям было поручено обеспечить безопасность здания, в котором предполагаемый стрелок произвел выстрелы, прежде чем был задействован снайпер Секретной службы.
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Она подтвердила, что местная полиция находилась внутри здания, пока стрелок был на крыше.
Дополнение
Конгресс уже начал действовать, планируя расследование смертоносной стрельбы на митинге. Читл должна выступить в комитете по надзору Палаты представителей на слушаниях, посвященных покушению на Трампа.
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