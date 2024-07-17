Лидер большинства в Палате представителей США Стив Скэлис призывает директора Секретной службы Кимберли Читл уйти в отставку. Однако она в своем заявлении сообщила, что будет принимать "полное участие" в расследовании, оставаясь на своем посту.

Пишет УНН со ссылкой на ABC News, The Hill и El Nacional.

Детали

Директор Секретной службы США Кимберли Читл взяла на себя ответственность за субботнюю атаку на Дональда Трампа.

Вся ответственность лежит на мне. Я — директор Секретной службы, и мне нужно убедиться, что мы проводим проверку и выделяем необходимые ресурсы нашему персоналу - сказала она.

Кроме того Кимберли Читл заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на критику. Ранее лидер большинства в палате представителей Стив Скэлиз (партия Республиканцев) призвал директора Секретной службы уйти в отставку в связи с покушением на бывшего президента Трампа на митинге в субботу 13 июля.

Читл также ответила на сообщения о том, что подозреваемого видели и опознали как потенциально подозрительного до того, как он открыл огонь, заявив, что между этим моментом и стрельбой прошел "очень короткий промежуток времени".

У меня пока нет всех подробностей, но это был очень короткий промежуток времени. Поиск этого человека, его обнаружение, идентификация и, в конечном счете, его нейтрализация заняли очень короткий промежуток времени, и это очень усложняет дело - сказала она.

Читл также сообщила, что местным властям было поручено обеспечить безопасность здания, в котором предполагаемый стрелок произвел выстрелы, прежде чем был задействован снайпер Секретной службы.

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Она подтвердила, что местная полиция находилась внутри здания, пока стрелок был на крыше.

Дополнение

Конгресс уже начал действовать, планируя расследование смертоносной стрельбы на митинге. Читл должна выступить в комитете по надзору Палаты представителей на слушаниях, посвященных покушению на Трампа.

Покушение на президента Трампа было ужасным актом политического насилия. Американскому народу нужны ответы, и Палата обязуется обеспечить проведение тщательного расследования - написал спикер Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) на X.

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