НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

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18 октября 2024, 14:20  •  15088 просмотра

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НАБУ планирует закупить 187 ноутбуков за 7,5 млн грн для сотрудников. Также НАБУ хочет закупить кондиционеры с обогревом на почти 1,3 миллиона гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует закупить ноутбуков для своих сотрудников на почти 7,5 миллионов гривен. Заказ разделили на два лота: первый на 102 компьютера, а второй на 85. Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro (Прозоро).

Ожидаемая стоимость тендера составляла более 10 миллионов гривен, однако ООО «Портал Арена» предложило поставить в НАБУ ноутбуки за почти 7,5 миллионов гривен.

Как известно, НАБУ в течение трех лет планирует взять на работу около 300 работников, большинство из них - детективы и аналитики. В 2024 году продолжается только первый этап этого отбора.

Даже если в 2024 году НАБУ набрало треть из объявленных вакансий, то есть 100 новых работников, все равно им не нужно по два ноутбука на руки. Поэтому возникают сомнения относительно целесообразности такого количества новой техники.

Добавим

НАБУ также хочет закупить кондиционеры с обогревом на почти 1,3 миллиона гривен, в то время, как власти и международные организации предупреждают о сверхсложной энергетической ситуации этой зимой. К тому же бюро потратит более 50 тысяч гривен на закупку трех портативных метеостанций.

Поражает цифрами и бюджет, который тратится на содержание антикоррупционных органов. Расходы на НАБУ, САП и ВАКС за все время их существования составляют примерно 12-13 миллиардов гривен. В то же время бюджетные аппетиты антикоррупционных органов растут ежегодно. Оплачивают это все налогоплательщики, для которых подготовили уже очередные повышения сборов.

В то же время к эффективности антикоррупционных органов до сих пор остаются большие вопросы. Иностранные эксперты в отчете по результатам оценки деятельности НАБУ обнаружили ряд проблем. В частности, аудиторы пришли к выводу, что детективы нуждаются в общении с психологами и омбудсменом, чтобы сообщать о проблемах на рабочем месте.

Кроме того, международные аудиторы констатировали, что ВАКС рассматривает дела годами, а детективы НАБУ могут расследовать их десятилетиями. Однако, как показывает практика, продолжительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество, ведь «громкие» дела НАБУ против чиновников уже неоднократно разваливались в судах.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧПпубликации
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
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