НАБУ планирует допрос АТОшников в рамках дела против Сольского, несмотря на то, что большинство из них воюет - директор бюро

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины планируют допросить АТОвцев в рамках расследования уголовного производства против экс-министра агрополитики Николая Сольского, несмотря на то, что многие из них сейчас защищают страну. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос, пишет УНН.

Контекст

Антикоррупционеры из НАБУ и САП уже более 5 лет расследуют уголовное производство о якобы завладении землями в Сумской области. Несмотря на то, что разумные сроки следствия уже закончились, детективы планируют допросить еще более тысячи воинов АТО.

Детектив и старший группы прокуроров определит, кого могут допросить в данном уголовном производстве. Есть план досудебного расследования и он будет достигнут, в том числе учитывая те обстоятельства, которые вы сказали - отметил Семен Кривонос на брифинге по результатам работы антикоррупционеров

В то же время он добавил, что считает, что детективы собрали достаточно доказательств для сообщения о подозрении экс-министру Сольскому.

Сейчас собираются доказательства для сбора обвинительного акта - указал директор НАБУ.

Однако, у общества сейчас возникает много вопросов относительно обоснованности подозрения экс-министру. По версии антикоррупционеров, восемь лет назад Сольский (когда был адвокатом) организовал схему, по которой земли НААН передали на приватизацию воинам АТО. Зато сторона защиты и сами АТОвцы утверждают, что приватизированная земля никогда не принадлежала НААН, а затем претензии НАБУ - ничтожны, а процедура приватизации законна.

Чтобы установить истину НАБУ необходимо доказать, что указанная земля действительно принадлежала НААН. Однако счет пока 0:2 в пользу Сольского. Первым весомым фактором стало решение Верховного суда Украины - судьи исследовали, что инкриминируемые Сольскому земли действительно никогда не принадлежали НААН.

Более того, это подтвердило и научно-правовое заключение экспертов. Экспертиза показала, что Сольский и другие подозреваемые НАБУ не могли завладеть землей Национальной аграрной академии, поскольку эта земля не принадлежала НААН.

Таким образом, главная интрига всего дела - смогут ли доказать детективы, что земля принадлежала НААН. Ведь, если НАБУ не докажет этот факт, тогда скорее всего дело развалится. Об этом может свидетельствовать и то, что детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали, и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.