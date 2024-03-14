Наблюдал за подразделениями ВСУ, устанавливал количество и образцы - в Николаеве задержан информатор оккупантов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
zaporozheЗапорожье
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  13985 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  102518 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  124974 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  125392 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  125886 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120174 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108864 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123157 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121162 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118975 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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13 марта 2024, 09:59  •  162143 просмотра
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11 марта 2024, 08:40  •  253357 просмотра

Наблюдал за подразделениями ВСУ, устанавливал количество и образцы - в Николаеве задержан информатор оккупантов

Российский информатор в Николаеве из своей квартиры следил за колоннами Вооруженных сил Украины, пытаясь установить их количество и типы тяжелого вооружения для российской разведки.

Криминал и ЧП •   •  11142 просмотра
Наблюдал за подразделениями ВСУ, устанавливал количество и образцы - в Николаеве задержан информатор оккупантов

Рада призывает мир осудить "выборы" рф на ВОТ и усилить санкции

Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала международное сообщество осудить незаконные "президентские выборы рф" на временно оккупированных территориях Украины, усилить санкции против россии и предоставить военную помощь для укрепления обороноспособности Украины.

Война •   •  17839 просмотра
Рада призывает мир осудить "выборы" рф на ВОТ и усилить санкции

Армия рф ударила из С-300 по Харьковскому району: предварительно, без пострадавших - ОВА

Российская армия нанесла удар ракетой С-300 по Харьковскому району, но, по предварительным данным, жертв нет.

Война •   •  15968 просмотра
Армия рф ударила из С-300 по Харьковскому району: предварительно, без пострадавших - ОВА

На оккупированных территориях россияне отбирают машины у украинцев и заставляют их копать окопы - ЦНС

россияне конфискуют транспортные средства у жителей оккупированных территорий Украины для нужд своей армии, принуждают задержанных к принудительным работам, таким как рытье окопов.

Общество •   •  15760 просмотра
На оккупированных территориях россияне отбирают машины у украинцев и заставляют их копать окопы - ЦНС

россияне обстреляли многоквартирный дом в центре Херсона

Российский снаряд попал в жилой дом в центре Херсона, где находилась женщина.

Война •   •  16198 просмотра
россияне обстреляли многоквартирный дом в центре Херсона

"Консервация путинского режима - беспрецедентный вызов": МИД сделал заявление относительно "выборов" президента рф и их проведения на оккупированных территориях

Министерство иностранных дел Украины осуждает "выборы" президента россии на оккупированных украинских территориях как незаконные, призвало граждан не принимать в них участия и призвало международное сообщество не признавать результаты этого кремлевского фарса, который нарушает демократические принципы и суверенитет Украины.

Война •   •  19270 просмотра
"Консервация путинского режима - беспрецедентный вызов": МИД сделал заявление относительно "выборов" президента рф и их проведения на оккупированных территориях

Харьков под ракетным ударом рф: есть "прилеты" в пригороде

Российские ракетные удары по городу Харьков вызвали взрывы.

Война •   •  17753 просмотра
Харьков под ракетным ударом рф: есть "прилеты" в пригороде

Сырский заявил, что в Силах обороны начались ротации подразделений с передовой

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский провел встречи с бригадами на Запорожском направлении, где, несмотря на вражеские обстрелы, ситуация остается контролируемой, и инициировал ротацию подразделений с целью повышения боевого духа и боеспособности.

Война •   •  21824 просмотра
Сырский заявил, что в Силах обороны начались ротации подразделений с передовой

Суицид на рабочем месте: вице-президент "лукойла" робертус покончил с собой в московском офисе - росСМИ

53-летний вице-президент "лукойла", проработавший в компании около 30 лет, покончил с собой в собственном кабинете.

Новости Мира •   •  20828 просмотра
Суицид на рабочем месте: вице-президент "лукойла" робертус покончил с собой в московском офисе - росСМИ

НБУ впервые с декабря снизил учетную ставку: до 14,5%

Национальный банк Украины снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта до 14,5% с 15 марта 2024 года, возобновив цикл смягчения процентной политики впервые с декабря 2023 года.

Экономика •   •  21463 просмотра
НБУ впервые с декабря снизил учетную ставку: до 14,5%