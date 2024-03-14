Наблюдал за подразделениями ВСУ, устанавливал количество и образцы - в Николаеве задержан информатор оккупантов

Вражеский информатор, который устроил в квартире "наблюдательный пункт" за колоннами ВСУ, пытался установить ориентировочное количество и обращал особое внимание на тяжелые образцы вооружений, был разоблачен специалистами Службы Безопасности Украины, передает УНН.

СБУ задержала в Николаеве информатора фсб, который устроил в квартире "наблюдательный пункт" за колоннами ВСУ - говорится в сообщении.

Детали

Согласно информации ведомства, фигурант обустроил в собственной квартире "наблюдательный пункт" и наблюдал за интенсивностью движения подразделений ВСУ по одной из ключевых автотрасс в направлении передовой. В частности, во время движения украинской боевой техники злоумышленник пытался установить ее ориентировочное количество и обращал особое внимание на тяжелые образцы вооружений.

Несмотря на конспирацию российского информатора, сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности.

Были проведены комплексные мероприятия: фигуранта задержали "на горячем".

Также указывается, что во время задержания злоумышленник вместе с сыном оказывал физическое сопротивление правоохранителям, чтобы скрыться с места происшествия.

Дополнение

По данным следствия, фигурант был на связи с прокремлевским блогером Сергеем Лебедевым (известен под псевдонимом "Лохматий", работает на фсб), коммуникацию с ним поддерживал через анонимный чат в мессенджере, где выкладывал разведывательные "отчеты".

При обыске в квартире задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

Коллаборационисту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним,

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила российскую диверсию против командования Сил обороны на южном фронте. В результате спецоперации задержан агент фсб, который пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области.

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