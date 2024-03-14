Наблюдал за подразделениями ВСУ, устанавливал количество и образцы - в Николаеве задержан информатор оккупантов

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Российский информатор в Николаеве из своей квартиры следил за колоннами Вооруженных сил Украины, пытаясь установить их количество и типы тяжелого вооружения для российской разведки.
Рада призывает мир осудить "выборы" рф на ВОТ и усилить санкции
Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала международное сообщество осудить незаконные "президентские выборы рф" на временно оккупированных территориях Украины, усилить санкции против россии и предоставить военную помощь для укрепления обороноспособности Украины.
Армия рф ударила из С-300 по Харьковскому району: предварительно, без пострадавших - ОВА
Российская армия нанесла удар ракетой С-300 по Харьковскому району, но, по предварительным данным, жертв нет.
На оккупированных территориях россияне отбирают машины у украинцев и заставляют их копать окопы - ЦНС
россияне конфискуют транспортные средства у жителей оккупированных территорий Украины для нужд своей армии, принуждают задержанных к принудительным работам, таким как рытье окопов.
россияне обстреляли многоквартирный дом в центре Херсона
Российский снаряд попал в жилой дом в центре Херсона, где находилась женщина.
"Консервация путинского режима - беспрецедентный вызов": МИД сделал заявление относительно "выборов" президента рф и их проведения на оккупированных территориях
Министерство иностранных дел Украины осуждает "выборы" президента россии на оккупированных украинских территориях как незаконные, призвало граждан не принимать в них участия и призвало международное сообщество не признавать результаты этого кремлевского фарса, который нарушает демократические принципы и суверенитет Украины.
Харьков под ракетным ударом рф: есть "прилеты" в пригороде
Российские ракетные удары по городу Харьков вызвали взрывы.
Сырский заявил, что в Силах обороны начались ротации подразделений с передовой
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский провел встречи с бригадами на Запорожском направлении, где, несмотря на вражеские обстрелы, ситуация остается контролируемой, и инициировал ротацию подразделений с целью повышения боевого духа и боеспособности.
Суицид на рабочем месте: вице-президент "лукойла" робертус покончил с собой в московском офисе - росСМИ
53-летний вице-президент "лукойла", проработавший в компании около 30 лет, покончил с собой в собственном кабинете.
НБУ впервые с декабря снизил учетную ставку: до 14,5%
Национальный банк Украины снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта до 14,5% с 15 марта 2024 года, возобновив цикл смягчения процентной политики впервые с декабря 2023 года.