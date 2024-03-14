На оккупированных территориях россияне отбирают машины у украинцев и заставляют их копать окопы - ЦНС

На оккупированных территориях Украины россияне отбирают транспорт у местных жителей для нужд их армии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

россияне конфискуют транспорт жителей временно оккупированных территорий, которых задерживают за нарушение комендантского времени.

Кроме конфискации имущества, враг практикует принудительные работы для "нарушителей". В частности задержанных заставляют копать окопы на нужды оккупантов.

При этом задержанных проверяют на наличие российского паспорта и проверяют телефоны, и в случае подозрений в нелояльности жителей задерживают.

Дополнение

Центр национального сопротивления призывает передавать информацию о враге и его размещении. В Сопротивлении обещают, что анонимность обращения гарантирована.

Напомним

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что русские меняют этнический состав жителей ВОТ, завозят гастарбайтеров со всей россии и анонсируют назначение участников "сво" на руководящие должности.