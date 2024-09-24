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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Закарпатье разоблачили командира, который за взятки оставлял военных служить в тылу

На Закарпатье разоблачили командира, который за взятки оставлял военных служить в тылу

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 12:32  •  7744 просмотра

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ГБР разоблачило командира батальона, который брал деньги с подчиненных за возможность служить на Закарпатье. Задержан командир и его сообщник, им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители разоблачили командира батальона одной из воинских частей, который брал деньги с подчиненных военнослужащих за возможность служить на Закарпатье. Об этом заявили в ГБР, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что часть личного состава должна была перейти в подразделение, которое будет выполнять задачи в районе боевых действий, остальные - остаться на Западной Украине.

Командир предложил подчиненным заплатить за возможность остаться в тылу. Он привлек доверенного военнослужащего, который должен был получать средства от солдат.

Растратили более 3,5 млн грн "боевых" выплат: командиру одной из воинских частей Донецкой области и четырем его подчиненным сообщили о подозрении9 апреля 2024, 06:48 • 28677 просмотров

Правоохранители задокументировали получение от одного из подчиненных 1 тыс. 300 долларов США за включение его в список «тыловиков». Платили за место в роте охраны и другие военнослужащие, все детали сейчас устанавливают правоохранители.

По оперативным данным, сообщник командира получил 300 тысяч гривен на собственные банковские счета, а также около 30 тысяч долларов США наличными.

20 сентября командир батальона, а также его сообщник были задержаны. Обоим фигурантам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, с конфискацией имущества. Злоумышленникам суд избрал меры пресечения - содержание под стражей

- резюмировали в ГБР. 

Отмечается, что расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности и полный круг причастных к сделке лиц.

Напомним 

ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части и руководителю частного предприятия за закупку некачественной одежды на 200 млн грн. Убытки составили 140 млн грн, подозреваемым грозит до 8 и 12 лет заключения соответственно.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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