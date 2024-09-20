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Екскомандира військової частини на Дніпропетровщині підозрюють у закупівлі неякісного одягу на 200 млн гривень

Київ • УНН

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ДБР повідомило про підозру командиру військової частини та керівнику приватного підприємства за закупівлю неякісного одягу на 200 млн грн. Збитки склали 140 млн грн, підозрюваним загрожує до 8 і 12 років ув'язнення відповідно.

Правоохоронці повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Дніпропетровської області та керівнику приватного підприємства в організації закупівлі неякісного одягу для військовослужбовців на 200 млн грн. Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає УНН.

В ДБР розповіли, що керівник частини уклав угоду про закупівлю військового одягу з приватним підприємством. Як показала експертиза, фірма займалась перепродажем продукції низької якості. Не перевіривши це, командир підписав договір без тендеру та з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту.

Після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу, а на суму майже 150 млн гривень був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку. Керівництво частини, розуміючи ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар.

Під час обшуків у військового та підприємця вилучено готівку. Командиру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Директор приватного підприємства підозрюється у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У серпні ЗСУ намагалися поставити понад 17 тонн неякісного палива - Міноборони02.09.24, 18:07 • 16548 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП

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