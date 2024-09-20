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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-командира воинской части на Днепропетровщине подозревают в закупке некачественной одежды на 200 млн гривен

Экс-командира воинской части на Днепропетровщине подозревают в закупке некачественной одежды на 200 млн гривен

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 08:16  •  2206 просмотра

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ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части и руководителю частного предприятия за закупку некачественной одежды на 200 млн грн. Убытки составили 140 млн грн, подозреваемым грозит до 8 и 12 лет заключения соответственно.

Правоохранители сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Днепропетровской области и руководителю частного предприятия в организации закупки некачественной одежды для военнослужащих на 200 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает УНН.

В ГБР рассказали, что руководитель части заключил соглашение о закупке военной одежды с частным предприятием. Как показала экспертиза, фирма занималась перепродажей продукции низкого качества. Не проверив это, командир подписал договор без тендера и с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта.

После предоплаты воинская часть получила лишь часть качественной одежды, а на сумму почти 150 млн гривен была поставлена одежда, которая не соответствовала никаким стандартам качества и подвергала защитников опасности. Руководство части, понимая риски, подписало необходимые документы и осуществило полную оплату за некачественный товар.

Во время обысков у военного и предпринимателя изъята наличность. Командиру сообщено о подозрении в халатном отношении к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Директор частного предприятия подозревается в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

У серпні ЗСУ намагалися поставити понад 17 тонн неякісного палива - Міноборони2 сентября 2024, 15:07 • 16184 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП