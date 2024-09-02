В августе ВСУ пытались поставить более 17 тонн некачественного топлива - Минобороны

В августе Министерство обороны Украины обнаружило 17 тонн некачественных горюче-смазочных материалов, которые были поставлены для Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны, пишет УНН.

Министерство обороны Украины в течение августа выявило более 17 тонн некачественных горюче-смазочных материалов, которые были поставлены для нужд Вооруженных сил Украины. Общая стоимость некачественных нефтепродуктов составила 1,6 миллионов гривен - говорится в заявлении.

Специалисты специализированного учреждения Центрального управления контроля качества Минобороны лабораторно исследовали более 400 проб горюче-смазочных материалов.

Мы несем ответственность перед налогоплательщиками за то, чтобы ресурсы для военных поставлялись бесперебойно и соответствовали самым высоким стандартам. Это критически важно для выполнения боевых задач - сказал заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

Он заявил, что подобные случаи поставки некачественных нефтепродуктов абсолютно неприемлемы. Они будут оперативно устранены и усилен контроль.

Напомним

ГБР сообщило о подозрении организаторам закупки некачественных аптечек для военных на 58,5 млн грн. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы за бездействие и мошенничество.

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