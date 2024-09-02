В августе ВСУ пытались поставить более 17 тонн некачественного топлива - Минобороны
Киев • УНН
Министерство обороны Украины выявило более 17 тонн некачественных горюче-смазочных материалов для ВСУ в августе. Общая стоимость некачественных нефтепродуктов составила 1,6 миллионов гривен.
В августе Министерство обороны Украины обнаружило 17 тонн некачественных горюче-смазочных материалов, которые были поставлены для Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны, пишет УНН.
Министерство обороны Украины в течение августа выявило более 17 тонн некачественных горюче-смазочных материалов, которые были поставлены для нужд Вооруженных сил Украины. Общая стоимость некачественных нефтепродуктов составила 1,6 миллионов гривен
Специалисты специализированного учреждения Центрального управления контроля качества Минобороны лабораторно исследовали более 400 проб горюче-смазочных материалов.
Мы несем ответственность перед налогоплательщиками за то, чтобы ресурсы для военных поставлялись бесперебойно и соответствовали самым высоким стандартам. Это критически важно для выполнения боевых задач
Он заявил, что подобные случаи поставки некачественных нефтепродуктов абсолютно неприемлемы. Они будут оперативно устранены и усилен контроль.
Напомним
ГБР сообщило о подозрении организаторам закупки некачественных аптечек для военных на 58,5 млн грн. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы за бездействие и мошенничество.
СБУ викрила підприємця, який постачав для ЗСУ неякісні FPV-дрони15 августа 2024, 11:48 • 26646 просмотров