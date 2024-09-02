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У серпні ЗСУ намагалися поставити понад 17 тонн неякісного палива - Міноборони

У серпні ЗСУ намагалися поставити понад 17 тонн неякісного палива - Міноборони

Київ • УНН

 • 16548 перегляди

Міністерство оборони України виявило понад 17 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів для ЗСУ в серпні. Загальна вартість неякісних нафтопродуктів склала 1,6 мільйонів гривень.

В серпні Міністерство оборони України виявили 17 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів, які були поставлені для Збройних сил України. Про це заявили в Міноборони, пише УНН.

Міністерство оборони України протягом серпня виявило понад 17 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів, які були поставлені для потреб Збройних сил України. Загальна вартість неякісних нафтопродуктів склала 1,6 мільйонів гривень

- йдеться в заяві.

Фахівці спеціалізованої установи Центрального управління контролю якості Міноборони лабораторно дослідили більше 400 проб пально-мастильних матеріалів.

Ми несемо відповідальність перед платниками податків за те, щоб ресурси для військових постачалися безперебійно і відповідали найвищим стандартам. Це є критично важливим для виконання бойових завдань

- сказав заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Він заявив, що подібні випадки постачання неякісних нафтопродуктів абсолютно неприйнятні. Їх буде оперативно усунено та посилено контроль.

Нагадаємо

ДБР повідомило про підозру організаторам закупівлі неякісних аптечок для військових на 58,5 млн грн. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі за бездіяльність та шахрайство.

СБУ викрила підприємця, який постачав для ЗСУ неякісні FPV-дрони15.08.24, 14:48 • 26908 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаКримінал та НП

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