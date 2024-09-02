У серпні ЗСУ намагалися поставити понад 17 тонн неякісного палива - Міноборони
Київ • УНН
Міністерство оборони України виявило понад 17 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів для ЗСУ в серпні. Загальна вартість неякісних нафтопродуктів склала 1,6 мільйонів гривень.
В серпні Міністерство оборони України виявили 17 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів, які були поставлені для Збройних сил України. Про це заявили в Міноборони, пише УНН.
Міністерство оборони України протягом серпня виявило понад 17 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів, які були поставлені для потреб Збройних сил України. Загальна вартість неякісних нафтопродуктів склала 1,6 мільйонів гривень
Фахівці спеціалізованої установи Центрального управління контролю якості Міноборони лабораторно дослідили більше 400 проб пально-мастильних матеріалів.
Ми несемо відповідальність перед платниками податків за те, щоб ресурси для військових постачалися безперебійно і відповідали найвищим стандартам. Це є критично важливим для виконання бойових завдань
Він заявив, що подібні випадки постачання неякісних нафтопродуктів абсолютно неприйнятні. Їх буде оперативно усунено та посилено контроль.
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ДБР повідомило про підозру організаторам закупівлі неякісних аптечок для військових на 58,5 млн грн. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі за бездіяльність та шахрайство.
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