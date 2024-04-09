Растратили более 3,5 млн грн "боевых" выплат: командиру одной из воинских частей Донецкой области и четырем его подчиненным сообщили о подозрении

Командиру одной из воинских частей Донецкой области и четырем его подчиненным сообщили о подозрении. Они противоправно начисляли и выплачивали "боевые" военным подразделения, которые де-факто не несли службу на передовой. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 3,5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

Как сообщается, организаторы сделки разработали преступную схему для получения части из начисленных "боевых" доплат военным своего подразделения.

Подозреваемые включили в списки для выплат 10 военнослужащих части, которые фактически не принимали непосредственное участие в боевых действиях и находились за пределами Донецкой области.

В течение 6 месяцев этим военнослужащим в разный период безосновательно начислялось по 100 тысяч гривен. Часть средств, якобы как благотворительную помощь для своего подразделения, они перечисляли на указанный командованием карточный счет.

"Так в период с марта по сентябрь сумма нанесенного государству ущерба составила почти 3,5 млн грн.", - указали в ГБР.

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Командир воинской части и трое его подчиненных подозреваются в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Еще одна участница схемы подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкции статей предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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