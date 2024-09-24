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На Закарпатті викрили командира, який за хабарі залишав військових служити в тилу

На Закарпатті викрили командира, який за хабарі залишав військових служити в тилу

Київ • УНН

 • 13479 перегляди

ДБР викрило командира батальйону, який брав гроші з підлеглих за можливість служити на Закарпатті. Затримано командира та його спільника, їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці викрили командира батальйону однієї з військових частин, який брав гроші з підлеглих військовослужбовців за можливість служити на Закарпатті. Про це заявили в ДБР, передає УНН.

Деталі

Слідчі з'ясували, що частина особового складу мала перейти у підрозділ, який виконуватиме завдання у районі бойових дій, решта – залишитись на Західній Україні.

Командир запропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу. Він залучив довіреного військовослужбовця, який мав отримувати кошти від солдатів.

Розтратили понад 3,5 млн грн "бойових" виплат: командиру однієї з військових частин Донеччини та чотирьом його підлеглим повідомили про підозру 09.04.24, 09:48 • 28787 переглядiв

Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих 1 тис. 300 доларів США за включення його до списку "тиловиків". Платили за місце в роті охорони й інші військовослужбовці, усі деталі наразі встановлюють правоохоронці.

За оперативними даними, спільник командира отримав 300 тисяч гривень на власні банківські рахунки, а також близько 30 тисяч доларів США готівкою.

20 вересня командира батальйону, а також його спільника було затримано. Обом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, з конфіскацією майна. Зловмисникам суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою

- резюмували в ДБР. 

Зазначається, що розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних до оборудки осіб.

Нагадаємо 

ДБР повідомило про підозру командиру військової частини та керівнику приватного підприємства за закупівлю неякісного одягу на 200 млн грн. Збитки склали 140 млн грн, підозрюваним загрожує до 8 і 12 років ув'язнення відповідно.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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