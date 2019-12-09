На "Ягодине" снова очереди из восьми сотен грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей в очереди на утро понедельника стоят 800 грузовых автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.
Так, по данным Госпогранслужбы, по состоянию на 9:20 перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" в очередях стоят 800 грузовиков на выезд из Украины.
Добавим, что пропускная способность в этом пункте пропуска - 181 грузовой автомобиль в час.
Напомним, вчера утром в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей в очередях стояли 800 грузовых автомобилей. По состоянию на 18:00 очередь стокотилася до 300 грузовиков.
Как сообщал УНН, в Украине начала работу новая таможня. Так, Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственного таможенного дела.