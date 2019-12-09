На "Ягодині" знову черги з восьми сотень вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею у черзі на ранок понеділка стоять 800 вантажних автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної прикордонної служби України.
Так, за даними Держприкордонслужби, станом на 9:20 перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у чергах стоять 800 вантажівок на виїзд з України.
Додамо, що пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.
Нагадаємо, вчора зранку у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею у чергах стояли 800 вантажних автомобілів. Станом на 18:00 черга стокотилася до 300 вантажівок.
Як повідомляв УНН, в Україні розпочала роботу нова митниця. Так, Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.