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На взятке задержан чиновник Минюста, который позволял предпринимателям использовать заключенных на производстве

На взятке задержан чиновник Минюста, который позволял предпринимателям использовать заключенных на производстве

Киев  •  УНН

 • 14822 просмотра

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Руководитель управления Минюста задержан за получение взятки от предпринимателя за использование труда заключенных в производстве. Чиновнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Задержан руководитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, который за вознаграждение позволял предпринимателям "бесплатно" использовать заключенных в производстве их продукции. Об этом УНН пишет со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

Сообщается, что в июле этого года к руководителю управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста, которое занимается 6 областями Украины, обратился коммерсант, занимающийся заготовкой леса. Он предложил наладить обработку древесины в цехе, действующем на территории одного из исправительных учреждений Львовщины. Чиновник ответил, что предприниматель сможет пользоваться мощностями цеха и использовать труд осужденных.

За это будет платить ему от 70 до 100 евро за каждый кубометр обработанной древесины. "Абонплата" с июля по сентябрь составила более 2 тыс. евро

- сообщили в ГБР.

Передачу средств чиновник назначил в одном из кафе в центре Львова. После получения неправомерной выгоды его задержали правоохранители и изъяли средства.

Фигурант уже освобожден, по решению суда он находится под стражей с возможностью внесения 2 млн грн залога. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним

В июле этого года Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала коррупционную схему в Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции, где чиновники систематически получали взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении должников.

ГБР задержало чиновницу Минюста, которая пыталась завладеть средствами аграрного предприятия02.08.24, 14:25 • 23190 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
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