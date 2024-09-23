На взятке задержан чиновник Минюста, который позволял предпринимателям использовать заключенных на производстве

Задержан руководитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, который за вознаграждение позволял предпринимателям "бесплатно" использовать заключенных в производстве их продукции. Об этом УНН пишет со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

Сообщается, что в июле этого года к руководителю управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста, которое занимается 6 областями Украины, обратился коммерсант, занимающийся заготовкой леса. Он предложил наладить обработку древесины в цехе, действующем на территории одного из исправительных учреждений Львовщины. Чиновник ответил, что предприниматель сможет пользоваться мощностями цеха и использовать труд осужденных.

За это будет платить ему от 70 до 100 евро за каждый кубометр обработанной древесины. "Абонплата" с июля по сентябрь составила более 2 тыс. евро - сообщили в ГБР.

Передачу средств чиновник назначил в одном из кафе в центре Львова. После получения неправомерной выгоды его задержали правоохранители и изъяли средства.

Фигурант уже освобожден, по решению суда он находится под стражей с возможностью внесения 2 млн грн залога. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним

В июле этого года Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала коррупционную схему в Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции, где чиновники систематически получали взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении должников.

ГБР задержало чиновницу Минюста, которая пыталась завладеть средствами аграрного предприятия