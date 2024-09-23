На хабарі затриманий чиновник Мін’юсту, який дозволяв підприємцям використовувати ув’язнених на виробництві

Затримано керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, який за винагороду дозволяв підприємцям "безкоштовно" використовувати ув’язнених у виробництві їх продукції. Про це УНН пише з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Повідомляється, що у липні цього року до керівника управління з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту, яке опікується 6 областями України, звернувся комерсант, що займається заготівлею лісу. Він запропонував налагодити обробку деревини в цеху, що діє на території одного з виправних закладів Львівщини. Посадовець відповів, що підприємець зможе користуватися потужностями цеху та використовувати працю засуджених.

За це платитиме йому від 70 до 100 євро за кожен кубометр обробленої деревини. "Абонплата" з липня по вересень склала понад 2 тис. євро - повідомили у ДБР.

Передачу коштів посадовець призначив в одному з кафе у середмісті Львова. Після отримання неправомірної вигоди його затримали правоохоронці та вилучили кошти.

Фігуранта вже звільнено, за рішенням суду він знаходиться під вартою з можливістю внесення 2 млн грн застави. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У липні цього року Служба безпеки України викрила та ліквідувала корупційну схему у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, де посадовці систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень щодо боржників.

ДБР затримало посадовицю Мін’юсту, яка намагалась заволодіти коштами аграрного підприємства