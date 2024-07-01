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Отримував хабарі за закриття виконавчих проваджень: викрито ексначальника Західного міжрегіонального управління Мін’юсту

Київ • УНН

 • 12677 перегляди

Служба безпеки України викрила та ліквідувала корупційну схему у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, де посадовці систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень щодо боржників.

Отримував хабарі за закриття виконавчих проваджень: викрито ексначальника Західного міжрегіонального управління Мін’юсту

Служба безпеки, за сприяння керівництва Міністерства юстиції, ліквідувала корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні Мін’юсту, яке є головним органом із державної правової політики у 7 областях на заході України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Фігуранти систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно громадян, що мають боргові зобов’язання. Наразі всіх учасників незаконної схеми звільнено із займаних посад,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За матеріалами справи, до організації злочинної діяльності причетний колишній керівник міжобласної структури Мін’юсту, який залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих. На момент викриття корупційної схеми співробітниками СБУ він був діючим очільником установи.

За неправомірну вигоду посадовці управління Мін’юсту пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів. Для передачі коштів організатор схеми залучив посередника – мешканця Івано-Франківська. Надалі фігуранти розподіляли грошову винагороду між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням "у зв’язку з повним погашенням боргу".

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та у транспортних засобах зловмисників виявлено:

  • великі суми готівки, ймовірно одержані злочинним шляхом;
  • матеріали виконавчих проваджень, учасники яких були залучені до оборудки;
  • мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Наразі ексначальнику Західного міжрегіонального управління Мін’юсту повідомлено про підозру ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Його звільнено із займаної посади.

Дії посередника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми.

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Ольга Розгон

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