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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Получал взятки за закрытие исполнительных производств: разоблачен экс-начальник Западного межрегионального управления Минюста

Получал взятки за закрытие исполнительных производств: разоблачен экс-начальник Западного межрегионального управления Минюста

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 10:56  •  1156 просмотра

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Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала коррупционную схему в Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции, где чиновники систематически получали взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении должников.

Служба безопасности, при содействии руководства Министерства юстиции, ликвидировала коррупционную схему в Западном межрегиональном управлении Минюста, которое является главным органом по государственной правовой политике в 7 областях на западе Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Фигуранты систематически получали взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении граждан, имеющих долговые обязательства. Сейчас все участники незаконной схемы уволены с занимаемых должностей,

- говорится в сообщении.

Детали

По материалам дела, к организации преступной деятельности причастен бывший руководитель межобластной структуры Минюста, который привлек к противоправному механизму нескольких своих подчиненных. На момент разоблачения коррупционной схемы сотрудниками СБУ он был действующим руководителем учреждения.

За неправомерную выгоду должностные лица управления Минюста предлагали должникам закрыть исполнительное производство без уплаты определенных судом платежей. Для передачи средств организатор схемы привлек посредника - жителя Ивано-Франковска. В дальнейшем фигуранты распределяли денежное вознаграждение между собой, а исполнительные производства закрывали с формулировкой "в связи с полным погашением долга".

Во время обысков по местам работы, проживания и в транспортных средствах злоумышленников обнаружено:

  • крупные суммы наличности, вероятно полученные преступным путем;
  • материалы исполнительных производств, участники которых были привлечены к сделке;
  • мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас экс-начальнику Западного межрегионального управления Минюста сообщено о подозрении ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Он уволен с занимаемой должности.

Действия посредника квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме.

Требовал взятки за отсрочку от мобилизации: СБУ и Нацполиция задержали депутата Ужгородского горсовета Горвата20 июня 2024, 17:34 • 19056 просмотров

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