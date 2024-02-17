На востоке Украины зафиксирована активность вражеской авиации
Киев • УНН
На востоке страны были замечены вражеские тактические самолеты, которые создают угрозу прифронтовым регионам.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали активность вражеской тактической авиации на востоке страны.
По информации, существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
На Запорожье движутся вражеские ракеты - Воздушные силы16 февраля 2024, 18:34 • 23394 просмотра
На востоке Украины зафиксирована активность вражеской авиации
На востоке страны были замечены вражеские тактические самолеты, которые создают угрозу прифронтовым регионам.
Оккупанты захватили больницу и парк в Авдеевке
россияне захватили железнодорожную больницу и городской парк Авдеевки, продолжая наступление на нескольких фронтах вокруг города.
россияне устраивают эксперименты на детях, создавая "инновационно-образовательную территорию" - Федоров
рф создает военные лагеря в оккупированной Запорожской области, чтобы с помощью экспериментальных образовательных программ превратить детей в инструмент военного потенциала.
Соглашение по безопасности с Францией: в ОП обнародовали текст
Украина и Франция подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, сроком на 10 лет. Этим документом Франция пообещала предоставлять Украине всестороннюю помощь для защиты и восстановления ее территориальной целостности в ее международно признанных границах, а также экономического восстановления и реконструкции;
Украина построит 2000 квартир для пострадавших от войны за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией
Министерство реинтеграции, МОМ и областные военные администрации подписали меморандумы об обеспечении жильем около 6 000 человек, пострадавших от войны, путем строительства 2 000 квартир за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией.
Сумщина: в приграничной зоне прогремело более 200 взрывов, есть жертвы и разрушения
В пятницу в девяти громадаї Сумской области прозвучало более 200 взрывов, вызванных обстрелами со стороны российских войск.
Южная Корея и США начали совместные военные учения
Южная Корея и США начали совместные военные учения с участием 400 морских пехотинцев с целью усиления региональных оборонительных возможностей против потенциальных угроз со стороны Северной Кореи.
Буданов заявил, что знает кто отравил его жену, и намекнул, что за этим стоит россия
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов намекнул в интервью французскому Liberation, что отравление его жены связано с россиянами.
Полиция спасла 3-летнюю девочку, которая закрылась дома
Полиция Киевской области спасла 3-летнюю девочку, которая случайно закрылась дома, пока ее мать ненадолго отлучилась, а пожилая бабушка не могла помочь из-за проблем со здоровьем.
Ситуация в Авдеевке: Тарнавский сообщил о пожаре на Коксохиме, эвакуации раненых и пленных
Украинские защитники отбили более 30 российских атак вокруг Авдеевки, в то время как в городе и прилегающих районах продолжаются ожесточенные бои.