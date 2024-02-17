На сході України зафіксовано активність ворожої авіації
Київ • УНН
На сході країни були помічені ворожі тактичні літаки, які створююють загрозу прифронтовим регіонам.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
Деталі
Повітряні сили Збройних сил України зафіксували активність ворожої тактичної авіації на сході країни.
За інформацією, існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
На Запоріжжя рухаються ворожі ракети - Повітряні сили16.02.24, 20:34 • 111996 переглядiв