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На Волыни учитель лицея мог развращать учеников: Лубинец обратился к правоохранителям

На Волыни учитель лицея мог развращать учеников: Лубинец обратился к правоохранителям

Киев  •  УНН

 • 6128 просмотра

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец инициировал проверку лицея на Волыни из-за подозрения учителя в действиях сексуального характера в отношении учеников. Руководство заведения не провело расследование, а отправило учителя в отпуск.

В соцсетях распространяется информация о вероятном развращении учеников учителем одного из лицеев на Волыни. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к правоохранителям и администрации лицея для выяснения обстоятельств дела. Об этом Лубинец сообщил в Telegram, передает УНН

Детали 

Как рассказал Омбудсман, его представительница в Волынской области Юлия Спас посетила с мониторингом учебное заведение. По его словам, оказалось, что руководство лицея "не посчитало нужным провести служебное расследование в отношении учителя и принять надлежащие меры реагирования на вероятный факт совершения им действий сексуального характера в отношении учеников". 

Мало того, вместо отстранения учителя от работы его отправили в отпуск без сохранения заработной платы до конца учебного семестра.

Из объяснений психолога лицея мониторинговой группе усматривается, что один ребенок, который является вероятной потерпевшей, подвергался буллингу от других учеников во время учебы. Известно, что ребенок неоднократно обращался за помощью в лицей, однако все обращения остались без должного реагирования учебного заведения, а конфликтные ситуации между учениками до сих пор не решены

- рассказал Лубинец. 

Дополнение

Омбудсман напомнил, что в случае, если Вам известно о случаях нарушения прав ребенка, обращайтесь в Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека: 

  • по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
  • на горячую линию: 0800501720;
  • по тел. 044-299-74-08.

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