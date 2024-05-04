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В западной части Украины несмотря на войну растет спрос в туристической отрасли
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На Волыни остановили продажу уже второго исторического памятника времен Киевской Руси - резной плиты с изображением ангелов
Прокуратура Волынской области пресекла незаконную продажу резной каменной плиты 12-13 веков с изображением двух ангелов - исторического памятника Киевской Руси.
В Минздраве рассказали, как врачи должны определять пригодность или непригодность к военной службе
Критерии определения годности или непригодности к военной службе в военное время охватывают 86 групп заболеваний из более чем 5 000 диагнозов, при этом учитывается степень утраты трудоспособности.
Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины, была обесточена подстанция - Минэнерго
Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, обесточив подстанцию, но поставки были восстановлены, в то время как Харьковская область и Кривой Рог имеют графики отключений, а другие регионы - без ограничений.
Британская разведка прогнозирует резкий рост потерь российской армии после возобновления наступления в Украине
Ожидается, что военные потери россии снова возрастут, поскольку она возобновляет наступательные операции на востоке Украины. Между тем общие потери россии с начала войны превысили 465 000 человек.
Цены на огурцы упали на 20% из-за сезонного увеличения предложения
Цены на огурцы в Украине упали на 20% из-за сезонного увеличения предложения, в то время как стоимость овощей борщевого набора, как ожидается, снизится, а цены на клубнику останутся стабильными в диапазоне 60-80 грн за кг.
В Бериславе российские беспилотники атаковали грузовик с питьевой водой
Грузовик, доставлявший питьевую воду жителям Берислава, попал под удар вражеского беспилотника российских войск, в результате чего машина сгорела, но, к счастью, никто не пострадал.
Полиция открыла производство из-за конфликта ромов с ТЦК на Закарпатье, который возник после мобилизации двух мужчин
Группа ромов штурмовала ворота центра поддержки на Закарпатье во время конфликта вокруг мобилизации, в результате чего сотрудники сделали предупредительные выстрелы в воздух. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.
Укрэнерго первым в мире внедрил комплексную антидроновую защиту на высоковольтных подстанциях - Кудрицкий
Укрэнерго внедрила комплексную защиту от беспилотников на своих высоковольтных подстанциях, став первым оператором энергосистемы в мире, которая сделала это, что значительно уменьшило убытки от недавних российских атак.
россия будет пытаться захватить Донецкую и Луганскую области в текущем году, и может нацелиться на Запорожье - ISW
Главной военной целью россии на 2024 год остается полный захват Донецкой и Луганской областей Украины, с планами начать наступательную операцию летом 2024 года и потенциальными попытками захватить Запорожскую, Харьковскую и Сумскую области.
В западной части Украины несмотря на войну растет спрос в туристической отрасли
Туристический спрос растет на западе Украины из-за ограничений на выезд за границу, тогда как на юге и востоке наблюдается значительное падение.