На Волыни остановили продажу уже второго исторического памятника времен Киевской Руси - резной плиты с изображением ангелов

Прокуроры Луцкой окружной прокуратуры обнаружили вырезанную каменную плиту XII-XIII веков с изображением двух ангелов во время остановки незаконной продажи другого исторического памятника на интернет-аукционе. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что найдена резная каменная плита XII-XIII веков с изображением двух ангелов. Прокуроры Луцкой окружной прокуратуры обнаружили ее в рамках того же уголовного производства, в ходе которого остановили незаконную продажу на интернет-аукционе другого памятника Киевской Руси - плиты XII-XIII веков с изображением "Святого воина".

Таких не находили 100 лет: уникальную резную плиту времен Киевской Руси пытались незаконно продать на аукционе в интернете

Уникальную находку передадут в Национальный музей истории Украины для проведения исследования, которое определит ее научную, историческую, культурную и художественную ценность.

Напомним

Историк Сергей Жосан обнаружил "флорентийский клад" из 140 серебряных монет эпохи Крымского ханства, вероятно, спрятанных во время крымскотатарских набегов, в овраге вблизи села Флора Одесской области.