Таких не находили 100 лет: уникальную резную плиту времен Киевской Руси пытались незаконно продать на аукционе в интернете

На Волыни через интернет-аукционе пытались продать уникальный исторический памятник времен Киевской Руси. Об этом УНН пишет со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В Волынской области после проведенного следствия прокуратура нашла уникальный памятник - вырезанную каменную плиту Х-ХІІІ вв. с изображением "Святого воина" периода Киевской Руси. Исторический памятник пытались незаконно продать на интернет-аукционе.

Хорошо сохранившаяся каменная плита с изображением "Святого воина", вероятно, Святого Дмитрия, могла быть украшением одного из храмов Галицко-Волынского княжества. По словам генерального директора Национального музея истории Украины, доктора исторических наук Федора Андрощука, памятников такого уровня не находили в нашей стране в течение последнего века.

Уникальную находку передадут в Национальный музей истории Украины на хранение и проведение исследования. В дальнейшем ее оставят в музее.

Кто именно пытался продать плиту еще не установлено, но досудебное расследование продолжается. Уголовное производство открыто по факту незаконного присвоения лицом найденного или случайно оказавшегося у него чужого имущества или клада, которые имеют особую историческую, научную, художественную или культурную ценность (ч. 1 ст. 193 УК Украины).

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