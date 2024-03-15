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Таких не находили 100 лет: уникальную резную плиту времен Киевской Руси пытались незаконно продать на аукционе в интернете
На Волыни на интернет-аукционе пытались незаконно продать уникальную резную каменную плиту времен Киевской Руси с изображением "Святого воина", но памятник изъяли и передадут в Национальный музей истории Украины.
В Сумской области в результате вражеских обстрелов погибли двое и получили ранения 5 гражданских - полиция
Вражеские войска обстреляли населенные пункты Сумской области, в результате чего погибли 2 гражданских, 5 получили ранения, повреждены 39 домохозяйств, многоэтажный дом, автомобили, склады, аптеки и больница, открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе 15 марта после того, как украинские Воздушные силы предупредили о приближении ракеты к городу.
Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"
Украина предлагает выгодные возможности для энергетических инвесторов благодаря уменьшению бюрократии, снижению затрат и быстрому получению разрешений на новые проекты, такие как высоковольтные линии, ветровые и солнечные электростанции, что превращает ее из получателя помощи в потенциального экспортера, питающего европейские энергосистемы.
В Донецкой области из-за обстрелов рф обесточена шахта, дефицита электричества нет - Минэнерго
Шахта в Донецкой области была обесточена из-за обстрелов, в результате чего 5 рабочих оказались под землей. Дефицита электроэнергии нет, ситуация под контролем, проводятся необходимые ремонтные работы.
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии.
Шпионил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта: задержан российский агент
В Запорожье задержали агента российской военной разведки, который шпионил за расположением и передвижением украинских военных кораблей вблизи Одесского порта.
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
По словам эксперта, глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут должна быть уволена за использование автомобилей "Мегабанка" для личных поездок за границу с семьей.
Инцидент в кабине пилотов мог стать причиной крушения Boeing 787 в аэропорту Окленда
Бортпроводница случайно нажала кнопку на кресле пилота во время рейса авиакомпании Latam Airlines из Сиднея в Окленд, в результате чего пилота вытолкнуло на панель управления, что привело к внезапному падению самолета, в результате которого пострадало около 50 пассажиров.
Три "шахеда" ночью уничтожили на юге, в том числе один в Кировоградской области - Силы обороны Юга
Российские войска совершили ночную атаку с использованием беспилотников "Шахед", пытаясь обойти противовоздушную оборону через оккупированные территории, но силы ПВО Украины на юге уничтожили три беспилотника в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.