На Волині зупинили продаж вже другої історичної пам'ятки часів Київської Русі – різьбленої плити із зображенням ангелів
Київ • УНН
Прокуратура Волинської області припинила незаконний продаж різьбленої кам'яної плити 12-13 століть із зображенням двох ангелів - історичної пам'ятки Київської Русі.
Прокурори Луцької окружної прокуратури виявили вирізьблену кам'яну плиту XII-XIII століть з зображенням двох ангелів під час зупинки незаконного продажу іншої історичної пам'ятки на інтернет-аукціоні. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, пише УНН.
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Повідомляється, що знайдено різьблену кам'яну плиту XII-XIII століть із зображенням двох ангелів. Прокурори Луцької окружної прокуратури виявили її в рамках того ж кримінального провадження, під час якого зупинили незаконний продаж на інтернет-аукціоні іншої пам'ятки Київської Русі — плити XII-XIII століть із зображенням "Святого воїна".
Таких не знаходили 100 років: унікальну різблену плиту часів Київської Русі намагалися незаконно продати на аукціоні в інтернеті15.03.24, 11:20 • 26619 переглядiв
Унікальну знахідку передадуть до Національного музею історії України для проведення дослідження, яке визначить її наукову, історичну, культурну та художню цінність.
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