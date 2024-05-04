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На Волині зупинили продаж вже другої історичної пам'ятки часів Київської Русі – різьбленої плити із зображенням ангелів

На Волині зупинили продаж вже другої історичної пам'ятки часів Київської Русі – різьбленої плити із зображенням ангелів

Київ • УНН

 • 27573 перегляди

Прокуратура Волинської області припинила незаконний продаж різьбленої кам'яної плити 12-13 століть із зображенням двох ангелів - історичної пам'ятки Київської Русі.

Прокурори Луцької окружної прокуратури виявили вирізьблену кам'яну плиту XII-XIII століть з зображенням двох ангелів під час зупинки незаконного продажу іншої історичної пам'ятки на інтернет-аукціоні. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що знайдено різьблену кам'яну плиту XII-XIII століть із зображенням двох ангелів. Прокурори Луцької окружної прокуратури виявили її в рамках того ж кримінального провадження, під час якого зупинили незаконний продаж на інтернет-аукціоні іншої пам'ятки Київської Русі — плити XII-XIII століть із зображенням "Святого воїна".

Таких не знаходили 100 років: унікальну різблену плиту часів Київської Русі намагалися незаконно продати на аукціоні в інтернеті15.03.24, 11:20 • 26619 переглядiв

Унікальну знахідку передадуть до Національного музею історії України для проведення дослідження, яке визначить її наукову, історичну, культурну та художню цінність.

Нагадаємо

Історик Сергій Жосан виявив "флорентійський скарб" зі 140 срібних монет епохи Кримського ханства, ймовірно, захованих під час кримськотатарських набігів, у яру поблизу села Флора на Одещині.

Ірина Колеснік

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