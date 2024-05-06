На войне с рф погиб тяжелоатлет Пелешенко, 2-кратный чемпион Европы

Заслуженный мастер спорта Украины Александр Пелешенко, который выигрывал чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2016 и 2017 годах, погиб на фронте 5 мая. Об этом передает УНН, с ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Украины и сообщение тренера сборной Украины по тяжелой атлетике Виктора Слободянюка в Facebook.

Защищая Украину от захватчиков, сегодня, 6 мая, героически погиб Заслуженный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), участник Олимпийских игр по тяжелой атлетике Александр Пелешенко. написал Виктор Слободянюк.

С прискорбием сообщаем, что сегодня перестало биться сердце заслуженного мастера спорта Украины, двукратного чемпиона Европы по тяжелой атлетике Александра Пелешенко - сообщается на странице Федерации тяжелой атлетики Украины.

Александр Пелешенко на фронте с 2022 года, он стал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения.

Александр Пелешенко выигрывал чемпионат Европы в категории до 85 кг в 2016 и 2017 годах. На Олимпиаде-2018 украинец занял четвертое место.

Напомним,

На войне погиб городской голова Лебедина Сумской области Александр Баклыков, который присоединился к защите Украины осенью 2022 года.

Также УНН сообщал, что 12 февраля на войне погиб известный запорожский ученый с позывным "Историк" Максим Штатский, который служил в десантно-штурмовой бригаде ВСУ.