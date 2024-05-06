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На війні з рф загинув важкоатлет Пелєшенко, 2-разовий чемпіон Європи

На війні з рф загинув важкоатлет Пелєшенко, 2-разовий чемпіон Європи

Київ • УНН

 • 18058 перегляди

Дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики, заслужений майстер спорту України Олександр Пелешенко загинув на фронті 5 травня, захищаючи Україну від повномасштабного вторгнення росії.

Заслужений майстер спорту України Олександр Пєлєшенко, який вигравав чемпіонат Європи з важкої атлетики у 2016 та 2017 роках, загинув на фронті 5 травня. Про це передає УНН, із посиланням на Федерацію важкої атлетики України та повідомлення тренера збірної України з важкої атлетики Віктора Слободянюка у Facebook.

Захищаючи Україну від загарбників, сьогодні, 6 травня, героїчно загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко.

З великим сумом повідомляємо, що сьогодні перестало битися серце заслуженого майстра спорту України, дворазового чемпіона Європи з важкої атлетики Олександра Пєлєшенка

 - повідомляється на сторінці Федерації важкої атлетики України.

Олександр Пєлєшенко на фронті з 2022 року, він став на захист України на початку повномасштабного вторгнення.

Олександр Пєлєшенко вигравав чемпіонат Європи у категорії до 85 кг у 2016 та 2017 роках. На Олімпіаді-2018 українець посів четверте місце.

Нагадаємо

На війні загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов, який долучився до захисту України восени 2022 року.

Також УНН повідомляв, що 12 лютого на війні загинув  відомий запорізький науковець  із позивним "Історик" Максим Штатський, який служив в десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.

Ігор Тележніков

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