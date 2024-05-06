На війні з рф загинув важкоатлет Пелєшенко, 2-разовий чемпіон Європи
Київ • УНН
Дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики, заслужений майстер спорту України Олександр Пелешенко загинув на фронті 5 травня, захищаючи Україну від повномасштабного вторгнення росії.
Заслужений майстер спорту України Олександр Пєлєшенко, який вигравав чемпіонат Європи з важкої атлетики у 2016 та 2017 роках, загинув на фронті 5 травня. Про це передає УНН, із посиланням на Федерацію важкої атлетики України та повідомлення тренера збірної України з важкої атлетики Віктора Слободянюка у Facebook.
Захищаючи Україну від загарбників, сьогодні, 6 травня, героїчно загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко.
З великим сумом повідомляємо, що сьогодні перестало битися серце заслуженого майстра спорту України, дворазового чемпіона Європи з важкої атлетики Олександра Пєлєшенка
Олександр Пєлєшенко на фронті з 2022 року, він став на захист України на початку повномасштабного вторгнення.
Олександр Пєлєшенко вигравав чемпіонат Європи у категорії до 85 кг у 2016 та 2017 роках. На Олімпіаді-2018 українець посів четверте місце.
Нагадаємо
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Також УНН повідомляв, що 12 лютого на війні загинув відомий запорізький науковець із позивним "Історик" Максим Штатський, який служив в десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.