На уровне всего государства идет работа над защитой энергообъектов - все сроки по конкретным объектам, которые озвучиваются сейчас на совещаниях, должны быть соблюдены. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, и добавил, что это будет критерий и для некоторых кадровых вопросов, передает УНН.

Сначала - Волынь. Вопросы безопасности, граница. Все то, что касается севера нашего государства. Волынская область, Ровенская, Житомирщина, Киевщина, Черниговщина. Многое уже сделано - и по фортификациям, и по минированию границы. Но есть еще несколько поручений для военных. Очень важных - сказал Зеленский.

Он отметил, что много энергетических вопросов, а также социальных, образовательных.

По энергетике - в большинстве наших регионов есть значительные возможности для создания новой генерации. Уже есть кредитные и грантовые программы, есть различные формы поддержки от наших партнеров - большинство общин могут найти для себя такие варианты, чтобы обеспечить людям большую энергетическую способность. На уровне всего государства мы работаем над защитой энергообъектов - все сроки по конкретным объектам, которые озвучиваются сейчас на совещаниях, должны быть соблюдены. Это будет критерий и для некоторых кадровых вопросов - заявил Зеленский.

Україна зустріне зимовий сезон енергетично сильнішою, аніж сьогодні – Гринчук

Дополнение

Глава министерства энергетики Герман Галущенко уверен, что в украинской энергосистеме ситуация будет улучшаться. Несмотря на условия войны и вероятные атаки РФ, энергетики способны контролировать ситуацию; соответствующего опыта балансировки системы в условиях войны не имеет ни одна страна мира.