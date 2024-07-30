В Одесской области практически в одно и то же время произошло два ДТП с участием пассажирских автобусов, один из автобусов с 28 пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе Одесса-Рени, госпитализировали 9-летнюю девочку, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Оба ДТП произошли сегодня, 30 июля, около 12 часов.

Первое ДТП произошло на автодороге сообщением Одесса - Рени в пределах села Большой Дальник.

«Предварительно полицейские установили, что 34-летний водитель рейсового автобуса межобластного сообщения, двигаясь в направлении города Одесса, не убедился в безопасности маневра и, совершая обгон транспортного средства, допустил столкновение с грузовым автомобилем под управлением 39-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении и поворачивал налево. В салоне автобуса находилось 28 пассажиров, из них госпитализировали 9-летнюю девочку, предварительно, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом костей носа», - рассказали в полиции.

Как указано, обоих водителей проверили на состояние опьянения - они трезвые.

Второе автопроисшествие произошло на автодороге сообщением Одесса - Южное в пределах села Крыжановка.

«Предварительно полицейские установили, что во время движения рейсового автобуса межобластного сообщения под управлением 54-летнего водителя, произошло возгорание моторного отсека. В салоне находилось 39 пассажиров, 5 из которых - несовершеннолетние. Обошлось без госпитализации», - отметили в полиции.

На местах дорожно-транспортных происшествий работают полицейские и спасатели.

После установления всех обстоятельств событий им будет дана правовая квалификация.

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