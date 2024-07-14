Вблизи села Раковец Тернопольского района водитель автобуса, в котором находился 41 человек, не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось. Сейчас в больницу с травмами доставили двух пассажиров. Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает УНН.

Детали

Как отмечают в полиции, сообщение о ДТП поступило на спецлинию 102 14 июля около 8 часов.

Авария произошла на автодороге вблизи села Раковец Золотниковской общины Тернопольского района. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось. В автобусе находился 41 человек, которые ехали на Всеукраинское паломничество в Зарваницу. Сейчас в больницу с травмами доставили двух пассажиров. Количество пострадавших лиц устанавливается, - добавили в полиции.

На месте происшествия работают полицейские, медики, спасатели.

Напомним

Вечером 12 июля в населенном пункте Камышеваха Запорожской области неизвестный водитель автомобиля "Toyota Hilux" сбил военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги. Водитель оставил военнослужащего умирать на обочине и скрылся. Сейчас правоохранители разыскивают виновника ДТП.