В Тернопольской области столкнулись бус и цистерна с дизтопливом, грузовик перевернулся: детали
Киев • УНН
16 июня на Тернопольщине возле Великих Бирок столкнулись бус и грузовик с цистерной дизтоплива. Спасатели предотвратили растекание горючего, водителя буса госпитализировали.
В Тернопольской области не разминулись бус и цистерна с дизтопливом, один из водителей госпитализирован, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло 16 июня около 12:30.
"При въезде в село Великие Бирки столкнулись грузовой бус и грузовик Volvo с цистерной. В результате удара цистерна перевернулась и из нее начало выливаться горючее", - говорится в сообщении.
Спасатели, как отмечается, вовремя прибыли на место аварии и не дали дизелю растечься по трассе.
"Водителю грузовика медики оказали помощь без госпитализации, а водителя буса доставили в больницу", - сообщили в полиции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Идет проверка.
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