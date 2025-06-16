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В Тернопольской области столкнулись бус и цистерна с дизтопливом, грузовик перевернулся: детали

Киев • УНН

 • 734 просмотра

16 июня на Тернопольщине возле Великих Бирок столкнулись бус и грузовик с цистерной дизтоплива. Спасатели предотвратили растекание горючего, водителя буса госпитализировали.

В Тернопольской области столкнулись бус и цистерна с дизтопливом, грузовик перевернулся: детали

В Тернопольской области не разминулись бус и цистерна с дизтопливом, один из водителей госпитализирован, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 16 июня около 12:30.

"При въезде в село Великие Бирки столкнулись грузовой бус и грузовик Volvo с цистерной. В результате удара цистерна перевернулась и из нее начало выливаться горючее", - говорится в сообщении.

Спасатели, как отмечается, вовремя прибыли на место аварии и не дали дизелю растечься по трассе.

"Водителю грузовика медики оказали помощь без госпитализации, а водителя буса доставили в больницу", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Идет проверка.

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий04.10.24, 09:28 • 26779 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПАвто
Тернопольская область
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