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На Тернопільщині зіткнулися бус та цистерна з дизпаливом, вантажівка перекинулася: деталі

Київ • УНН

 • 862 перегляди

16 червня на Тернопільщині біля Великих Бірок зіткнулися бус та вантажівка з цистерною дизпалива. Рятувальники запобігли розтіканню пального, водія буса госпіталізували.

На Тернопільщині зіткнулися бус та цистерна з дизпаливом, вантажівка перекинулася: деталі

На Тернопільщині не розминулися бус та цистерна з дизпаливом, одного з водіїв госпіталізовано, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася 16 червня близько 12:30.

"При в'їзді у село Великі Бірки зіткнулися вантажний бус та вантажівка Volvo з цистерною. У результаті удару цистерна перекинулася і з неї почало виливатися пальне", - ідеться у повідомленні.

Рятувальники, як зазначається, вчасно прибули на місце аварії та не дали дизелю розтектися по трасі.

"Кермувальнику вантажівки медики надали допомогу без госпіталізації, а водія буса доправили до лікарні", - повідомили у поліції.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Триває перевірка.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПАвто
Тернопільська область
Tesla
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